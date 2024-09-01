Замкомандира 3 ОШБр Жорин назвал три цели России после Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

Замкомандира 3 ОШБр Жорин назвал три цели России после Покровска

Жорин
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин предупредил украинцев и международное сообщество о том, что падение Покровска может иметь очень серьезные последствия.

Главные тезисы

  • Максим Жорин поделился прогнозами о возможных наступательных действиях России на территории Украины.
  • Вполне возможно, что армия РФ захочет начать наступление на Днепропетровскую область.
  • Единственный вариант в такой сложной ситуации – не допустить паники и продолжать активные действия по защите страны.

Что произойдет, если армия РФ захватит Покровск

Потеря Покровска для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия. При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады

Как считает Максим Жорин, первый сценарий — развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск.

Второй — на Юг, где российские захватчики могут пытаться окружить украинские силы.

Третий сценарий — наступления армии РФ на Днепропетровскую область.

По моему личному мнению, первые два направления для русаков (россиян — ред.) более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровская такая возможность у них точно откроется, — подчеркнул заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Как Жорин оценивает ситуацию на фронте

Своими мыслями и прогнозами заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка “Азов” и майор ВСУ поделился в интервью Online.UA.

Максим Жорин обращает внимание на то, что мы находимся на довольно сложном этапе войны.

Что также важно понимать, многие гражданские не осознают, что на самом деле происходит и насколько опасна эта ситуация.

Украинцы просто понемногу привыкают к тому, что DeepState (интерактивная онлайн-карта боевых действий — ред.) постоянно двигается.

Ну, уже двигается и двигается. Он же до тебя еще не двигался, но уже до Покровска дошел. А после Покровска что будет? Будут другие города. Это ощутимо и несложно заметить. Наши подразделения истощаются, почти не отдыхают. Их там иногда могут поменять местами, чтобы очухались люди. Но в целом эта ситуация очень сложная. И единственный вариант сейчас — это ни в коем случае нельзя вестись на всю эту ахинею типа: “Все! Надо останавливаться, надо переговоры!”. Нельзя ни в коем случае это делать. Это как в драке: ты дерешься, ты истощен, но у тебя выбора нет, — подчеркнул Жорин.

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