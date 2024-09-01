Замкомандира 3 ОШБр Жорин назвал три цели России после Покровска

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин предупредил украинцев и международное сообщество о том, что падение Покровска может иметь очень серьезные последствия.
Главные тезисы
- Максим Жорин поделился прогнозами о возможных наступательных действиях России на территории Украины.
- Вполне возможно, что армия РФ захочет начать наступление на Днепропетровскую область.
- Единственный вариант в такой сложной ситуации – не допустить паники и продолжать активные действия по защите страны.
Что произойдет, если армия РФ захватит Покровск
Как считает Максим Жорин, первый сценарий — развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск.
Второй — на Юг, где российские захватчики могут пытаться окружить украинские силы.
Третий сценарий — наступления армии РФ на Днепропетровскую область.
Как Жорин оценивает ситуацию на фронте
Своими мыслями и прогнозами заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка “Азов” и майор ВСУ поделился в интервью Online.UA.
Максим Жорин обращает внимание на то, что мы находимся на довольно сложном этапе войны.
Что также важно понимать, многие гражданские не осознают, что на самом деле происходит и насколько опасна эта ситуация.
Украинцы просто понемногу привыкают к тому, что DeepState (интерактивная онлайн-карта боевых действий — ред.) постоянно двигается.
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