Замкомандира 3 ОШБр Жорин назвал три цели России после Покровска

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин предупредил украинцев и международное сообщество о том, что падение Покровска может иметь очень серьезные последствия.

Что произойдет, если армия РФ захватит Покровск

Потеря Покровска для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия. При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий. Максим Жорин Заместитель командира Третьей штурмовой бригады

Как считает Максим Жорин, первый сценарий — развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск.

Второй — на Юг, где российские захватчики могут пытаться окружить украинские силы.

Третий сценарий — наступления армии РФ на Днепропетровскую область.

По моему личному мнению, первые два направления для русаков (россиян — ред.) более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровская такая возможность у них точно откроется, — подчеркнул заместитель командира Третьей штурмовой бригады. Поделиться

Как Жорин оценивает ситуацию на фронте

Своими мыслями и прогнозами заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка “Азов” и майор ВСУ поделился в интервью Online.UA.

Максим Жорин обращает внимание на то, что мы находимся на довольно сложном этапе войны.

Что также важно понимать, многие гражданские не осознают, что на самом деле происходит и насколько опасна эта ситуация.

Украинцы просто понемногу привыкают к тому, что DeepState (интерактивная онлайн-карта боевых действий — ред.) постоянно двигается.