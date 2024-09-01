Замкомандира 3 ОШБр Жорін назвав три цілі Росії після Покровська

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін попередив українців та міжнародну спільноту, що падіння Покровська може мати надзвичайно серйозні наслідки.
Головні тези:
- Максим Жорін поділився прогнозами щодо можливих наступальних дій Росії на території України.
- Цілком можливо, що армія РФ захоче розпочати наступ на Дніпропетровську область.
- Єдиний варіант у такій складній ситуації - не допустити паніки та продовжувати активні дії задля захисту країни.
Що станеться, якщо армія РФ захопить Покровськ
Як вважає Максим Жорін, перший сценарій — розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ.
Другий — на Південь, де російські загарбники можуть намагатись оточити українські сили.
Третій сценарій — наступу армії РФ на Дніпропетровську область.
Як Жорін оцінює ситуацію на фронті
Своїми думками та прогнозами заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов” та майор ЗСУ поділився в інтерв'ю Online.UA.
Максим Жорін звертає увагу на те, що наразі ми знаходимося на доволі складному етапі війни.
Що також важливо розуміти, багато цивільних усвідомлюють, що насправді відбувається та наскільки небезпечною є ця ситуація.
Українці просто потроху звикають до того, що DeepState (інтерактивна онлайн мапа бойових дій — ред.) постійно рухається.
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