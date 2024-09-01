Замкомандира 3 ОШБр Жорін назвав три цілі Росії після Покровська

Ну, вже рухається і рухається. Він ж до тебе ще не дорухався, але вже до Покровська дійшов. А після Покровська що буде? Будуть інші міста. Це відчутно і нескладно помітити. Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає, — наголосив Жорін.