Замкомандира 3 ОШБр Жорін назвав три цілі Росії після Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

Замкомандира 3 ОШБр Жорін назвав три цілі Росії після Покровська

Жорін
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін попередив українців та міжнародну спільноту, що падіння Покровська може мати надзвичайно серйозні наслідки. 

Головні тези:

  • Максим Жорін поділився прогнозами щодо можливих наступальних дій Росії на території України.
  • Цілком можливо, що армія РФ захоче розпочати наступ на Дніпропетровську область.
  • Єдиний варіант у такій складній ситуації - не допустити паніки та продовжувати активні дії задля захисту країни.

Що станеться, якщо армія РФ захопить Покровськ

Втрата Покровську для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки. За такого сценарію, російська армія матиме одразу кілька варіантів для подальших наступальних дій.

Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади

Як вважає Максим Жорін, перший сценарій — розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ.

Другий — на Південь, де російські загарбники можуть намагатись оточити українські сили.

Третій сценарій — наступу армії РФ на Дніпропетровську область.

На мою особисту думку, перші два напрямки для русаків (росіян — ред.) більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється, — наголосив Заступник командира Третьої штурмової бригади.

Як Жорін оцінює ситуацію на фронті

Своїми думками та прогнозами заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов” та майор ЗСУ поділився в інтерв'ю Online.UA.

Максим Жорін звертає увагу на те, що наразі ми знаходимося на доволі складному етапі війни.

Що також важливо розуміти, багато цивільних усвідомлюють, що насправді відбувається та наскільки небезпечною є ця ситуація.

Українці просто потроху звикають до того, що DeepState (інтерактивна онлайн мапа бойових дій — ред.) постійно рухається.

Ну, вже рухається і рухається. Він ж до тебе ще не дорухався, але вже до Покровська дійшов. А після Покровська що буде? Будуть інші міста. Це відчутно і нескладно помітити. Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає, — наголосив Жорін.

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