Позитивний момент. Як Сили оборони України можуть зірвати наступ росіян на Покровськ

На переконання генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, в українських захисників ще є час та вікно можливостей, щоб зупинити наступ армії РФ на Покровськ, однак для цього потрібно залучити додаткові сили.
Головні тези:
- Армія РФ не має достатньо сил для одночасного просування на кількох напрямках фронту.
- Саме цим можуть скористатися українські воїни, щоб зупинити ворога.
- Опубліковані нові ексклюзивні подробиці боїв на Покровському напрямку.
Покровськ ще можна врятувати
Ігор Романенко звертає увагу на те, що наразі на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, ситуація справді критична.
Попри це, все одно можна помітити елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони.
Що також важливо розуміти, російське командування наразі активно перекидає резерви у Курську область РФ, де триває контрнаступ Сил оборони України, з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків.
У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв на Покровському напрямку
Нещодавно знімальна група незалежного українського медіа Online.UA вирушила на Покровський напрямок.
Саме там зараз тримають оборону воїни 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Вони кожного дня нищать солдатів РФ та їхню техніку.
Микола Мигович з позивним “Фантом” та його побратими показали, як працюють артилеристи, яку “жирну ціль” їм вдалося вразити цього разу, а також розповіли про особливості бойової роботи “Партизану”.
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