Позитивний момент. Як Сили оборони України можуть зірвати наступ росіян на Покровськ

На переконання генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, в українських захисників ще є час та вікно можливостей, щоб зупинити наступ армії РФ на Покровськ, однак для цього потрібно залучити додаткові сили.

Покровськ ще можна врятувати

Ігор Романенко звертає увагу на те, що наразі на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, ситуація справді критична.

Попри це, все одно можна помітити елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони.

Аналіз показує, що це сталося не стільки через формування додаткових резервів, скільки завдяки переміщенню військ з інших ділянок фронту, — пояснив експерт. Поширити

Що також важливо розуміти, російське командування наразі активно перекидає резерви у Курську область РФ, де триває контрнаступ Сил оборони України, з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків.

Росіянам бракує сил для одночасного просування на всіх напрямках, що є позитивним сигналом. Нам потрібно залучити додаткові сили, щоб перервати наступальний імпульс противника найближчими тижнями. Також важливо залучити засоби ураження Сил оборони України, зокрема ГУР та СБУ, щоб допомогти військам на Покровському напрямку, — зазначив Ігор Романенко. Поширити

У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв на Покровському напрямку

Нещодавно знімальна група незалежного українського медіа Online.UA вирушила на Покровський напрямок.

Саме там зараз тримають оборону воїни 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Вони кожного дня нищать солдатів РФ та їхню техніку.

Микола Мигович з позивним “Фантом” та його побратими показали, як працюють артилеристи, яку “жирну ціль” їм вдалося вразити цього разу, а також розповіли про особливості бойової роботи “Партизану”.