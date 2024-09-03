Позитивний момент. Як Сили оборони України можуть зірвати наступ росіян на Покровськ
Категорія
Україна
Дата публікації

Позитивний момент. Як Сили оборони України можуть зірвати наступ росіян на Покровськ

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

На переконання генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, в українських захисників ще є час та вікно можливостей, щоб зупинити наступ армії РФ на Покровськ, однак для цього потрібно залучити додаткові сили.

Головні тези:

  • Армія РФ не має достатньо сил для одночасного просування на кількох напрямках фронту.
  • Саме цим можуть скористатися українські воїни, щоб зупинити ворога.
  • Опубліковані нові ексклюзивні подробиці боїв на Покровському напрямку.

Покровськ ще можна врятувати

Ігор Романенко звертає увагу на те, що наразі на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, ситуація справді критична.

Попри це, все одно можна помітити елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони.

Аналіз показує, що це сталося не стільки через формування додаткових резервів, скільки завдяки переміщенню військ з інших ділянок фронту, — пояснив експерт.

Що також важливо розуміти, російське командування наразі активно перекидає резерви у Курську область РФ, де триває контрнаступ Сил оборони України, з Харківського, Куп'янського, Херсонського і Запорізького напрямків.

Росіянам бракує сил для одночасного просування на всіх напрямках, що є позитивним сигналом. Нам потрібно залучити додаткові сили, щоб перервати наступальний імпульс противника найближчими тижнями. Також важливо залучити засоби ураження Сил оборони України, зокрема ГУР та СБУ, щоб допомогти військам на Покровському напрямку, — зазначив Ігор Романенко.

У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв на Покровському напрямку

Нещодавно знімальна група незалежного українського медіа Online.UA вирушила на Покровський напрямок.

Саме там зараз тримають оборону воїни 21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Вони кожного дня нищать солдатів РФ та їхню техніку.

Микола Мигович з позивним “Фантом” та його побратими показали, як працюють артилеристи, яку “жирну ціль” їм вдалося вразити цього разу, а також розповіли про особливості бойової роботи “Партизану”.

Зараз виїдемо, постріляємо, подивимося, є ціль. Раніше там було розміщено велике скупчення піхоти противника — приблизно 12 осіб. Привезли їм гору піску, вони там собі без футболок, без нічого, спокійно в тилу в мішки насипали пісок і якусь складку робили. Будівництвом займалися. З білих мішків — це прям в очі кидається дуже добре. Вони все “правильно” роблять. Головне, щоб ми з них приклад не брали.

Микола “Фантом” Мигович

Микола “Фантом” Мигович

21 ОБСП Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що насправді відбувається на Покровському напрямку. У Президентській бригаді розкрили ексклюзивні подробиці боїв
21 ОБСП
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ незабаром сповільнить наступ на Покровськ
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Замкомандира 3 ОШБр Жорін назвав три цілі Росії після Покровська
Жорін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?