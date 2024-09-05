Наша стратегія працює. Сирський заявив про значне покращення ситуації на Покровському напрямку

Сили оборони України зупинили просування російської армії біля Покровська. На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- ЗСУ вдалося успішно зупинити просування російської армії на Покровському напрямку під керівництвом Олександра Сирського.
- Російські сили зазнали втрат та втратили здатність маневрувати на Покровському напрямку, що спричинило зниження інтенсивності бойових дій.
- Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті, де росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці.
Сирський заявив про зупинення просування армії РФ у бік Покровська
За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.
Він зауважив, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.
Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.
Ситуація на Покровському напрямку: що відомо
Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Російська армія перебуває на відстані в 11 км від міста. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.
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