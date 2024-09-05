Наша стратегія працює. Сирський заявив про значне покращення ситуації на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Наша стратегія працює. Сирський заявив про значне покращення ситуації на Покровському напрямку

Сирський
Джерело:  CNN

Сили оборони України зупинили просування російської армії біля Покровська. На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головні тези:

  • ЗСУ вдалося успішно зупинити просування російської армії на Покровському напрямку під керівництвом Олександра Сирського.
  • Російські сили зазнали втрат та втратили здатність маневрувати на Покровському напрямку, що спричинило зниження інтенсивності бойових дій.
  • Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті, де росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці.

Сирський заявив про зупинення просування армії РФ у бік Покровська

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він зауважив, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Російська армія перебуває на відстані в 11 км від міста. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, там росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. А за даними Генштабу, там кожного дня відбуваються десятки бойових зіткнень, а росіяни втрачають велику кількість солдатів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Позитивний момент. Як Сили оборони України можуть зірвати наступ росіян на Покровськ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
З Покровська скасували евакуаційні потяги — як тепер виїхати цивільним
З Покровська скасували евакуаційні потяги — як тепер виїхати цивільним
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацгвардійці "Кара-Дагу" угнали в окупантів танк на Покровському напрямку ― відео
Танк Т-72

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?