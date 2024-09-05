Наша стратегія працює. Сирський заявив про значне покращення ситуації на Покровському напрямку

Сирський заявив про зупинення просування армії РФ у бік Покровська

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак Сирський сказав, що українським військам вдалося зупинити просування Росії.

За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він зауважив, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

Це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті. Російська армія перебуває на відстані в 11 км від міста. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, там росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. А за даними Генштабу, там кожного дня відбуваються десятки бойових зіткнень, а росіяни втрачають велику кількість солдатів. Поширити

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.