Сирський оголосив важливе рішення щодо загальновійськової підготовки

У жовтні-листопаді 2024 року стартує проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки в Україні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- Головнокомандувач Олександр Сирський оголосив про збільшення терміну базової загальновійськової підготовки в Україні.
- Головна мета - підвищення якості навчання військовослужбовців.
- Нові напрямки включають розвиток інструкторського складу, створення Школи інструкторів та вдосконалення навчальних програм для підвищення ефективності підготовки.
Якою буде підготовка українських воїнів
За словами Сирського, він провів нараду щодо якісної підготовки воїнів за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.
Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що в центрі уваги цього разу були проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців. Способи їх вирішення уже вдалося напрацювати.
Окрім того, були обговорені напрямки вдосконалення навчальних програм.
Що важливо розуміти, наразі також триває робота над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.
Що цьому передувало
Як уже згадувалося раніше, замість строкової служби для громадян в Україні з 1 вересня 2025 року запровадять базову військову підготовку (БЗВП).
Що важливо розуміти, її мають пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки — за бажанням.
Окрім того, наголошується, що базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах.
Також вказано, що її повинні будуть включити до навчальних планів, як окрему дисципліну.
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