Сирський оголосив важливе рішення щодо загальновійськової підготовки

У жовтні-листопаді 2024 року стартує проєкт щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки в Україні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Якою буде підготовка українських воїнів

За словами Сирського, він провів нараду щодо якісної підготовки воїнів за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що в центрі уваги цього разу були проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців. Способи їх вирішення уже вдалося напрацювати.

Окрім того, були обговорені напрямки вдосконалення навчальних програм.

Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Що важливо розуміти, наразі також триває робота над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах, — додав Сирський. Поширити

Що цьому передувало

Як уже згадувалося раніше, замість строкової служби для громадян в Україні з 1 вересня 2025 року запровадять базову військову підготовку (БЗВП).

Що важливо розуміти, її мають пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки — за бажанням.

Термін проведення БЗВП під час воєнного стану — три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці — фахова підготовка. Поширити

Окрім того, наголошується, що базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах.