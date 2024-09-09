Розрив у співвідношенні снарядів між Україною та РФ скоротився до 1:2 — Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зазначив, що наразі розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та російськими окупантами значно скоротився.

Україна долає розрив між ресурсами ЗСУ та армією РФ

Завдяки діям нашого уряду, президента України, міністра оборони, нам вдалося скоротити різницю між боєприпасами, які використовуємо ми і противник. Пропорція становить 1:2, один до двох із половиною. Рік тому цей показник був 1:10, 1:6. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Проте Олександр Сирський зазначив, що армія РФ має перевагу в авіації, у ракетах, в артилерії, у кількості використовуваних боєприпасів, а також в особовому складі, танках і бойових машинах піхоти.

Але це також мотивує нас. Ми не можемо воювати так само, як вони, тому маємо використовувати насамперед найефективніший підхід, застосовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд. А також використовувати технічну перевагу, — зазначив головком ЗСУ. Поширити

За його словами, ЗСУ компенсують різницю в ресурсах за допомогою безпілотних систем, постійно працюючи над їхнім удосконаленням, підвищенням ефективності, поліпшенням системи управління, способів і методів використання.

Ми намагаємося максимально використати нашу технічну перевагу над противником, щоб нівелювати його чисельну перевагу, — наголосив Сирський, додавши, що найкращі підрозділи безпілотних систем зосереджені зараз у Покровському секторі. Поширити

Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.

Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км, — зазначив Буданов. Поширити

Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.