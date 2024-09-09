Розрив у співвідношенні снарядів між Україною та РФ скоротився до 1:2 — Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зазначив, що наразі розрив у застосуванні боєприпасів на фронті між ЗСУ та російськими окупантами значно скоротився.
Головні тези:
- Україна успішно скоротила розрив у кількості використовуваних боєприпасів на фронті з РФ з 1:10 до 1:2.
- Хоча армія РФ має перевагу в деяких аспектах, ЗСУ компенсують різницю шляхом ефективного використання технічних засобів та безпілотних систем.
- Українські дрони здатні атакувати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км, що дозволяє нейтралізувати ворожі загрози.
- Завдяки розвиненим безпілотним системам Україна зможе урахувати чисельну перевагу противника та ефективно вести бойові дії.
Україна долає розрив між ресурсами ЗСУ та армією РФ
Проте Олександр Сирський зазначив, що армія РФ має перевагу в авіації, у ракетах, в артилерії, у кількості використовуваних боєприпасів, а також в особовому складі, танках і бойових машинах піхоти.
За його словами, ЗСУ компенсують різницю в ресурсах за допомогою безпілотних систем, постійно працюючи над їхнім удосконаленням, підвищенням ефективності, поліпшенням системи управління, способів і методів використання.
Українські дрони вражають військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.
Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.
Кирило Буданов пообіцяв українцям, що вся інфраструктура Росії, яка працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат.
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