Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился до 1:2 — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился до 1:2 — Сырский

Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился до 1:2 — Сырский
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Источник:  CNN

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отметил, что в настоящее время разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и российскими оккупантами значительно сократился.

Главные тезисы

  • Разрыв в соотношении боеприпасов между Украиной и Россией снизился до 1:2 по словам главнокомандующего ВСУ
  • Украина компенсирует разницу в ресурсах с помощью беспилотных систем и технического преимущества
  • Украинские дроны способны поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км
  • Военная инфраструктура России, работающая на войну, подвергается ударам от украинских беспилотников
  • Украинские Вооруженные Силы активно работают над усовершенствованием боевых возможностей для эффективного противодействия российским оккупантам

Украина преодолевает разрыв между ресурсами ВСУ и армией РФ

Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны нам удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. Пропорция составляет 1:2, одна к двум с половиной. Год назад этот показатель был 1:10, 1:6.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Однако Александр Сырский отметил, что армия РФ имеет преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве используемых боеприпасов, а также в личном составе, танках и боевых машинах пехоты.

Но это тоже мотивирует нас. Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать прежде всего эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество, — отметил главком ВСУ.

По его словам, ВСУ компенсируют разницу в ресурсах посредством беспилотных систем, постоянно работая над их усовершенствованием, повышением эффективности, улучшением системы управления, способов и методов использования.

Мы стараемся максимально использовать наше техническое преимущество против противника, чтобы нивелировать его численное преимущество, — подчеркнул Сырский, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе.

Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в том числе представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км, отметил Буданов.

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.

Кирилл Буданов пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, терпит и будет нести потери.

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