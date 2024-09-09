Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился до 1:2 — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отметил, что в настоящее время разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и российскими оккупантами значительно сократился.

Украина преодолевает разрыв между ресурсами ВСУ и армией РФ

Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны нам удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. Пропорция составляет 1:2, одна к двум с половиной. Год назад этот показатель был 1:10, 1:6. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Однако Александр Сырский отметил, что армия РФ имеет преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве используемых боеприпасов, а также в личном составе, танках и боевых машинах пехоты.

Но это тоже мотивирует нас. Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать прежде всего эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество, — отметил главком ВСУ. Поделиться

По его словам, ВСУ компенсируют разницу в ресурсах посредством беспилотных систем, постоянно работая над их усовершенствованием, повышением эффективности, улучшением системы управления, способов и методов использования.

Мы стараемся максимально использовать наше техническое преимущество против противника, чтобы нивелировать его численное преимущество, — подчеркнул Сырский, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе. Поделиться

Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в том числе представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км, отметил Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.