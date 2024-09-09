Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился до 1:2 — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отметил, что в настоящее время разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и российскими оккупантами значительно сократился.
Главные тезисы
- Разрыв в соотношении боеприпасов между Украиной и Россией снизился до 1:2 по словам главнокомандующего ВСУ
- Украина компенсирует разницу в ресурсах с помощью беспилотных систем и технического преимущества
- Украинские дроны способны поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км
- Военная инфраструктура России, работающая на войну, подвергается ударам от украинских беспилотников
- Украинские Вооруженные Силы активно работают над усовершенствованием боевых возможностей для эффективного противодействия российским оккупантам
Украина преодолевает разрыв между ресурсами ВСУ и армией РФ
Однако Александр Сырский отметил, что армия РФ имеет преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве используемых боеприпасов, а также в личном составе, танках и боевых машинах пехоты.
По его словам, ВСУ компенсируют разницу в ресурсах посредством беспилотных систем, постоянно работая над их усовершенствованием, повышением эффективности, улучшением системы управления, способов и методов использования.
Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.
Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.
Кирилл Буданов пообещал украинцам, что вся инфраструктура России, которая работает на войну, терпит и будет нести потери.
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