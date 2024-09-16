Зеленський заявив про готовність на 90% плану перемоги України

На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.

План перемоги України майже готовий

Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.

Протягом усього дня в різних форматах (відбувались — ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів. Володимир Зеленський Президент України

До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.

В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам, — сказав Зеленський. Поширити

Документ містить пункти про геополітичне місце України, безпеку, сильну військову та економічну допомогу. Врахована там і підтримка у відбудові міст вже після закінчення війни.

Зеленський розкритикував «мирний план» Китаю і Бразилії

Раніше президент України жорстко висловився про пропозиції цих країн. Він заявив, що після окупації територій та вбивства українців не може йти мови про компроміси.

Зеленський назвав китайсько-бразильський «мирний план» деструктивним і неприпустимим.

У Китаї заявили, що їхні пропозиції полягають у припиненні бойових дій, а не «компромісах». Офіційна позиція КНР залишається неоднозначною.