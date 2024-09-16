Зеленський заявив про готовність на 90% плану перемоги України

На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.
Головні тези:
- Президент України Зеленський оголосив, що документ майже готовий.
- План включає чотири стратегічні пункти та один післявоєнний.
- Україна готується представити свій план перемоги союзникам на цьому тижні.
- Реалізація плану перемоги України може мати важливе значення для всього світу, а особливо для тих країн, які підтримують міжнародне право.
План перемоги України майже готовий
Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.
До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.
Документ містить пункти про геополітичне місце України, безпеку, сильну військову та економічну допомогу. Врахована там і підтримка у відбудові міст вже після закінчення війни.
Зеленський розкритикував «мирний план» Китаю і Бразилії
Раніше президент України жорстко висловився про пропозиції цих країн. Він заявив, що після окупації територій та вбивства українців не може йти мови про компроміси.
Зеленський назвав китайсько-бразильський «мирний план» деструктивним і неприпустимим.
У Китаї заявили, що їхні пропозиції полягають у припиненні бойових дій, а не «компромісах». Офіційна позиція КНР залишається неоднозначною.
Пекін продовжує називати війну в Україні «українською кризою» та просуває вигідні для Кремля наративи.
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