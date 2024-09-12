Зеленський розкритикував китайсько-бразильський «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські пропозиції стосовно «мирного плану» для завершення війни. За його словами, вони є неприйнятними.

Зеленський розкритикував «мирний план» Бразилії та Китаю

Відносини між бразильським та українським народом нормальні, проте позиція президента латиноамериканської країни інакша.

Я впевнений, що люди в Бразилії підтримують народ України. Хоча якби Лула (президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ― ред.) підтримував нас, то він би допоміг зупинити війну. Володимир Зеленський Президент України

Український президент сказав, що під час особистої зустрічі з головою Бразилії той нібито розумів та підтримував Київ. Проте тепер він пропонує «політичне примирення».

Зеленський назвав неприйнятними заклики сісти разом з Путіним за стіл перемовин. Пропозиції забути вбивства людей і віддати території країни є деструктивними.

Цей компроміс ― просто неприйнятні речі. Забути вбивства, забути все? Тому я вважаю, що це деструктивно, ― сказав Зеленський. Поширити

Фактично «мирний план» Бразилії та Китаю пропонує заморожування війни. Тобто за Росією залишаються тимчасово окуповані території України.

Позиція Бразилії стосовно війни в Україні

Зеленський неодноразово говорив про важливість голосу Глобального півдня. Тому він закликав його представників, зокрема Бразилію, відвідати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Конференція відбулась 15-16 червня 2024 року у Бюргенштоці. Її відвідали делегації з 92 країн та восьми міжнародних організацій, а Росія не була запрошена на саміт.

Бразилія була представлена на Глобальній конференції по українській «формулі миру», проте вона не залишила свій підпис під підсумковим комюніке.

Зеленський особисто зустрічався з президентом Бразилії 21 вересня 2023 року.

Бразилія разом з Китаєм закликають негайно припинити бойові дії та сісти за стіл перемовин. Це вигідно для РФ, яка наразі не має потенціалу для активного просування, але може зберегти за собою захоплені території.