Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські пропозиції стосовно «мирного плану» для завершення війни. За його словами, вони є неприйнятними.
Головні тези:
- Президент Зеленський вважає китайсько-бразильські пропозиції щодо "мирного плану" деструктивними та неприйнятними.
- На думку Зеленського, президент Бразилії Лула да Сілва не надає реальної підтримки Україні, всупереч хорошим відносинам між народами.
- Зеленський критикує ідею "політичного примирення" та заклики до переговорів з Путіним.
- Український лідер відкидає пропозиції забути про вбивства та віддати території країни, називаючи це деструктивним підходом.
- "Мирний план" Бразилії та Китаю фактично пропонує заморозити конфлікт, залишивши окуповані території України під контролем Росії, що є неприйнятним для Києва.
Зеленський розкритикував «мирний план» Бразилії та Китаю
Відносини між бразильським та українським народом нормальні, проте позиція президента латиноамериканської країни інакша.
Український президент сказав, що під час особистої зустрічі з головою Бразилії той нібито розумів та підтримував Київ. Проте тепер він пропонує «політичне примирення».
Зеленський назвав неприйнятними заклики сісти разом з Путіним за стіл перемовин. Пропозиції забути вбивства людей і віддати території країни є деструктивними.
Фактично «мирний план» Бразилії та Китаю пропонує заморожування війни. Тобто за Росією залишаються тимчасово окуповані території України.
Позиція Бразилії стосовно війни в Україні
Зеленський неодноразово говорив про важливість голосу Глобального півдня. Тому він закликав його представників, зокрема Бразилію, відвідати Глобальний саміт миру у Швейцарії.
Конференція відбулась 15-16 червня 2024 року у Бюргенштоці. Її відвідали делегації з 92 країн та восьми міжнародних організацій, а Росія не була запрошена на саміт.
Бразилія була представлена на Глобальній конференції по українській «формулі миру», проте вона не залишила свій підпис під підсумковим комюніке.
Зеленський особисто зустрічався з президентом Бразилії 21 вересня 2023 року.
Бразилія разом з Китаєм закликають негайно припинити бойові дії та сісти за стіл перемовин. Це вигідно для РФ, яка наразі не має потенціалу для активного просування, але може зберегти за собою захоплені території.
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