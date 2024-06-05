"Мирний план" Китаю для завершення війни. Як на нього відреагували в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мирний план" Китаю для завершення війни. Як на нього відреагували в Україні

МЗС України
Китай

На переконання українських дипломатів, в офіційного Пекіна є можливість зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні.

Головні тези:

  • Українське МЗС вважає, що Китай може зробити практичний внесок у досягнення миру в Україні, зупинивши війну через вплив на Росію.
  • Участь в Глобальному саміті миру може допомогти Пекіну продемонструвати зацікавленість у завершенні російсько-української війни.
  • Китай ігнорує вимогу Зеленського щодо повного виведення російських військ з України, але підтримує політичне врегулювання конфлікту.

Китай може зупинити війну в Україні, вплинувши на Росію

Українське МЗС звертає увагу на те, що КНР завжди декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир.

Попри це, Київ хотів би побачити реальні кроки та дії Пекіна на цьому шляху.

Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт, — наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Як зазначає команда МЗС, саме безпосередня участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, аби Пекін продемонстрував свою реальну зацікавленість у завершенні загарбницької війни РФ проти України.

Окрім того, наголошується, що на тлі регулярних зустрічей Сі та Путіна у Китаю з’явилася можливість продемонструвати свою збалансовану позицію.

Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, — підсумували в МЗС.

Що відомо про “мирний план” Китаю

За словами шефа китайської дипломатії Ван Ї, наразі щонайменше 20 країн підтримують бачення КНР стосовно врегулювання російсько-української війни.

Що важливо розуміти, ця заява пролунала за кілька днів після того, як Китай заявив, що пропустить український Глобальний мирний саміт у Швейцарії.

У Пекіні також запевняють, що Київ та Москва окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного врегулювання, які були викладені Китаєм і Бразилією в спільній заяві минулого місяця.

Варто звернути увагу на те, що Китай ігнорує вимогу Володимира Зеленського щодо тотального виведення російських військ з України.

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