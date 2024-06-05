"Мирный план" Китая для завершения войны. Как на него отреагировали в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Мирный план" Китая для завершения войны. Как на него отреагировали в Украине

МИД Украины
Китай
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По мнению украинских дипломатов, у официального Пекина есть возможность внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

Главные тезисы

  • Украинский МИД считает, что участие Китая в глобальном саммите мира может способствовать завершению войны.
  • Китай игнорирует требование о полном выводе российских войск из Украины, но поддерживает политическое урегулирование конфликта.
  • Мирный план Китая вызывает многослойные дебаты и требует согласования интересов всех сторон для завершения войны.

Китай может остановить войну в Украине, повлияв на Россию

Украинский МИД обращает внимание на то, что КНР всегда декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира.

Тем не менее Киев хотел бы увидеть реальные шаги и действия Пекина на этом пути.

На следующей неделе в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, — подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.

Как отмечает команда МИД, именно непосредственное участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы Пекин продемонстрировал свою реальную заинтересованность в завершении захватнической войны РФ против Украины.

Кроме того, указано, что на фоне регулярных встреч Си и Путина у Китая появилась возможность продемонстрировать свою сбалансированную позицию.

Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона в полной мере испытывающая страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, — подытожили в МИД.

Что известно о "мирном плане" Китая

По словам шефа китайской дипломатии Ван И, по меньшей мере 20 стран поддерживают видение КНР относительно урегулирования российско-украинской войны.

Что важно понимать, это заявление прозвучало через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит украинский Глобальный мирный саммит в Швейцарии.

В Пекине также уверяют, что Киев и Москва отдельно "подтвердили большую часть принципов” политического урегулирования, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Следует обратить внимание, что Китай игнорирует требование Владимира Зеленского относительно тотального вывода российских войск из Украины.

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