"Мирный план" Китая для завершения войны. Как на него отреагировали в Украине

По мнению украинских дипломатов, у официального Пекина есть возможность внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.
Главные тезисы
- Украинский МИД считает, что участие Китая в глобальном саммите мира может способствовать завершению войны.
- Китай игнорирует требование о полном выводе российских войск из Украины, но поддерживает политическое урегулирование конфликта.
- Мирный план Китая вызывает многослойные дебаты и требует согласования интересов всех сторон для завершения войны.
Китай может остановить войну в Украине, повлияв на Россию
Украинский МИД обращает внимание на то, что КНР всегда декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира.
Тем не менее Киев хотел бы увидеть реальные шаги и действия Пекина на этом пути.
Как отмечает команда МИД, именно непосредственное участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы Пекин продемонстрировал свою реальную заинтересованность в завершении захватнической войны РФ против Украины.
Кроме того, указано, что на фоне регулярных встреч Си и Путина у Китая появилась возможность продемонстрировать свою сбалансированную позицию.
Что известно о "мирном плане" Китая
По словам шефа китайской дипломатии Ван И, по меньшей мере 20 стран поддерживают видение КНР относительно урегулирования российско-украинской войны.
Что важно понимать, это заявление прозвучало через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит украинский Глобальный мирный саммит в Швейцарии.
В Пекине также уверяют, что Киев и Москва отдельно "подтвердили большую часть принципов” политического урегулирования, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.
Следует обратить внимание, что Китай игнорирует требование Владимира Зеленского относительно тотального вывода российских войск из Украины.
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