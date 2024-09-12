Зеленский раскритиковал китайско-бразильский «мирный план» по завершению войны России против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскритиковал китайско-бразильский «мирный план» по завершению войны России против Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские предложения по «мирному плану» для завершения войны. По его словам, они являются неприемлемыми.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский считает китайско-бразильские предложения по "мирному плану" деструктивными и неприемлемыми.
  • По мнению Зеленского, президент Бразилии Лула да Силва не оказывает реальную поддержку Украине, вопреки хорошим отношениям между народами.
  • Зеленский критикует идею "политического примирения" и призывы к переговорам с Путиным.
  • Украинский лидер исключает предложения забыть об убийствах и отдать территории страны, называя это деструктивным подходом.
  • "Мирный план" Бразилии и Китая фактически предлагает заморозить конфликт, оставив оккупированные территории Украины под контролем России, что неприемлемо для Киева.

Зеленский подверг критике «мирный план» Бразилии и Китая

Отношения между бразильским и украинским народом нормальные, однако позиция президента латиноамериканской страны иная.

Я уверен, что люди в Бразилии поддерживают народ Украины. Хотя если бы Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) поддерживал нас, то он бы помог остановить войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский президент сказал, что во время личной встречи с главой Бразилии тот якобы понимал и поддерживал Киев. Однако теперь он предлагает "политическое примирение".

Зеленский назвал неприемлемыми призывы сесть вместе с Путиным за стол переговоров. Предложения забыть убийства людей и отдать территории страны деструктивны.

Этот компромисс — просто неприемлемые вещи. Забыть убийства, забыть все? Поэтому я считаю, что это деструктивно, — сказал Зеленский.

Фактически мирный план Бразилии и Китая предлагает замораживание войны. То есть за Россией остаются временно оккупированные территории Украины.

Позиция Бразилии по отношению к войне в Украине

Зеленский не раз говорил о важности голоса Глобального юга. Поэтому он призвал его представителей, в частности, Бразилию, посетить Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Конференция состоялась 15-16 июня 2024 в Бюргенштоке. Ее посетили делегации из 92 стран и восьми международных организаций, а Россия не была приглашена на саммит.

Бразилия была представлена на Глобальной конференции по украинской «формуле мира», однако не оставила подписи под итоговым коммюнике.

Зеленский лично встречался с президентом Бразилии 21 сентября 2023 года.

Бразилия вместе с Китаем призывают немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Это выгодно для РФ, у которой пока нет потенциала для активного продвижения, но она сможет сохранить за собой захваченные территории.

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