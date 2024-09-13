У Китаї неоднозначно відреагували на критику Зеленським китайсько-бразильського «мирного плану»

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що китайсько-бразильський «мирний план» нібито не закликає до компромісу України з Росією, а пропонує «переговори про мир».
Головні тези:
- Китайсько-бразильський «мирний план» спрямований на деескалацію конфлікту та закликає до діалогу та переговорів, заявила речниця МЗС Мао Нін.
- Шість принципів китайсько-бразильського плану включають припинення ескалації бойових дій та відмову від провокацій.
- Китай продовжує тісну співпрацю з Україною та підкреслює необхідність мирного вирішення конфлікту через діалог.
- Речниця МЗС Китаю Мао Нін наголосила на підтримці «мирного плану» 110 країнами світу.
- Президент Зеленський вважає пропозиції Китаю та Бразилії деструктивними та неприйнятними.
У Китаї відповіли на критику Зеленського
Нін спростувала тези про те, що КНР не підтримує зв’язок з Україною та закликає до компромісу України і Росії. За її словами, це «не входить до шести загальноприйнятих уявлень».
Згідно з китайсько-бразильським «мирним планом» обидві сторони повинні дотримуватися трьох принципів:
припинення ескалації бойових дій;
відмова від розширення поля бою;
жодних провокацій.
За словами речниці МЗС КНР, цей «мирний план» підтримують 110 країн світу. Пропозиції Китаю та Бразилії нібито відповідають спільному прагненню міжнародної спільноти.
Нін наголосила, що нібито Пекін постійно на зв’язку з Києвом. Проте вкотре назвала війну «українською кризою».
Зеленський розкритикував «мирний план» Китаю та Бразилії
Президент України вважає пропозиції цих країн деструктивними. За його словами, не можна просто так забути, що армія РФ окупувала території нашої країни та вбила людей.
Зеленський звернув увагу, що під час зустрічі з президентом Бразилії той його нібито розумів та підтримував, проте тепер говорить про політичне примирення з ворогом.
Голова української держави назвав запропонований компроміс про заморожування конфлікту неприйнятним.
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