Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що китайсько-бразильський «мирний план» нібито не закликає до компромісу України з Росією, а пропонує «переговори про мир».

У Китаї відповіли на критику Зеленського

Нін спростувала тези про те, що КНР не підтримує зв’язок з Україною та закликає до компромісу України і Росії. За її словами, це «не входить до шести загальноприйнятих уявлень».

Дозвольте мені ще раз наголосити, що Китай і Бразилія висунули шість спільних домовленостей для вирішення одного термінового пріоритету — деескалації ситуації Мао Нін Речниця Міністерства закордонних справ Китаю

Згідно з китайсько-бразильським «мирним планом» обидві сторони повинні дотримуватися трьох принципів:

припинення ескалації бойових дій; відмова від розширення поля бою; жодних провокацій.

Він (мирний план — ред.) також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протидіяти застосуванню ядерної зброї, протистояти атакам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів та ланцюгів постачання, — сказала Нін. Поширити

За словами речниці МЗС КНР, цей «мирний план» підтримують 110 країн світу. Пропозиції Китаю та Бразилії нібито відповідають спільному прагненню міжнародної спільноти.

Нін наголосила, що нібито Пекін постійно на зв’язку з Києвом. Проте вкотре назвала війну «українською кризою».

Зеленський розкритикував «мирний план» Китаю та Бразилії

Президент України вважає пропозиції цих країн деструктивними. За його словами, не можна просто так забути, що армія РФ окупувала території нашої країни та вбила людей.

Зеленський звернув увагу, що під час зустрічі з президентом Бразилії той його нібито розумів та підтримував, проте тепер говорить про політичне примирення з ворогом.

Голова української держави назвав запропонований компроміс про заморожування конфлікту неприйнятним.