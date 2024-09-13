В Китае неоднозначно отреагировали на критику Зеленским китайско-бразильского «мирного плана»

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайско-бразильский «мирный план» якобы не призывает к компромиссу Украины с Россией, а предлагает «переговоры о мире».
Главные тезисы
- Китайско-бразильский «мирный план» направлен на деэскалацию конфликта и призывает к диалогу, заявила представитель МИД Мао Нин.
- Шесть принципов китайско-бразильского плана включают в себя прекращение эскалации боевых действий и отказ от провокаций.
- Китай продолжает тесное сотрудничество с Украиной и подчеркивает необходимость мирного разрешения конфликта из-за диалога.
- Представитель МИД Китая Мао Нин отметила поддержку «мирного плана» 110 странами мира.
- Президент Зеленский считает предложения Китая и Бразилии деструктивными и неприемлемыми.
В Китае ответили на критику Зеленского
Нин опровергла тезисы, что КНР не поддерживает связь с Украиной и призывает к компромиссу Украины и России. По ее словам, это "не входит в шесть общепринятых представлений".
Согласно китайско-бразильскому «мирному плану» обе стороны должны придерживаться трех принципов:
прекращение эскалации боевых действий;
отказ от расширения поля боя;
никаких провокаций.
По словам пресс-секретаря МИД КНР, этот «мирный план» поддерживают 110 стран мира. Предложения Китая и Бразилии якобы отвечают совместному стремлению международного сообщества.
Нин подчеркнула, что якобы Пекин постоянно на связи с Киевом. Однако еще раз назвала войну «украинским кризисом».
Зеленский подверг критике «мирный план» Китая и Бразилии
Президент Украины считает предложения этих стран деструктивными. По его словам, нельзя просто так забыть, что армия РФ оккупировала территории нашей страны и убила людей.
Зеленский обратил внимание, что во время встречи с президентом Бразилии тот якобы понимал и поддерживал его, однако теперь говорит о политическом примирении с врагом.
Глава украинского государства назвал предложенный компромисс о замораживании конфликта неприемлемым.
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