В Китае неоднозначно отреагировали на критику Зеленским китайско-бразильского «мирного плана»

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайско-бразильский «мирный план» якобы не призывает к компромиссу Украины с Россией, а предлагает «переговоры о мире».

В Китае ответили на критику Зеленского

Нин опровергла тезисы, что КНР не поддерживает связь с Украиной и призывает к компромиссу Украины и России. По ее словам, это "не входит в шесть общепринятых представлений".

Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули шесть общих договоренностей для решения одного срочного приоритета — деэскалации ситуации. Мао Нин Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая

Согласно китайско-бразильскому «мирному плану» обе стороны должны придерживаться трех принципов:

прекращение эскалации боевых действий; отказ от расширения поля боя; никаких провокаций.

Он (мирный план — ред.) также призывает все стороны быть привержеными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противодействовать применению ядерного оружия, противостоять атакам на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей снабжения, — сказала Нин. Поделиться

По словам пресс-секретаря МИД КНР, этот «мирный план» поддерживают 110 стран мира. Предложения Китая и Бразилии якобы отвечают совместному стремлению международного сообщества.

Нин подчеркнула, что якобы Пекин постоянно на связи с Киевом. Однако еще раз назвала войну «украинским кризисом».

Зеленский подверг критике «мирный план» Китая и Бразилии

Президент Украины считает предложения этих стран деструктивными. По его словам, нельзя просто так забыть, что армия РФ оккупировала территории нашей страны и убила людей.

Зеленский обратил внимание, что во время встречи с президентом Бразилии тот якобы понимал и поддерживал его, однако теперь говорит о политическом примирении с врагом.

Глава украинского государства назвал предложенный компромисс о замораживании конфликта неприемлемым.