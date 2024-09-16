Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины

На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский объявил, что документ почти готов.
- План включает четыре стратегических пункта и один послевоенный.
- Украина готовится предоставить свой план победы союзникам на этой неделе.
- Реализация плана победы Украины может иметь важное значение для всего мира, особенно для тех стран, которые поддерживают международное право.
План победы Украины почти готов
Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.
К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.
Документ содержит пункты о геополитическом месте Украины, безопасности, сильной военной и экономической помощи. Учтена там и поддержка в восстановлении городов уже после окончания войны.
Зеленский подверг критике «мирный план» Китая и Бразилии
Ранее президент Украины жестко высказался о предложениях этих стран. Он заявил, что после оккупации территорий и убийства украинцев не может идти речи о компромиссах.
Зеленский назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным и недопустимым.
В Китае заявили, что их предложения заключаются в прекращении боевых действий, а не «компромиссах». Официальная позиция КНР остается неоднозначной.
Пекин продолжает называть войну в Украине «украинским кризисом» и продвигает выгодные для Кремля нарративы.
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