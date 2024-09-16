Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины

На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.

План победы Украины почти готов

Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.

На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись — ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов. Владимир Зеленский Президент Украины

К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.

В комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам, — сказал Зеленский. Поделиться

Документ содержит пункты о геополитическом месте Украины, безопасности, сильной военной и экономической помощи. Учтена там и поддержка в восстановлении городов уже после окончания войны.

Зеленский подверг критике «мирный план» Китая и Бразилии

Ранее президент Украины жестко высказался о предложениях этих стран. Он заявил, что после оккупации территорий и убийства украинцев не может идти речи о компромиссах.

Зеленский назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным и недопустимым.

В Китае заявили, что их предложения заключаются в прекращении боевых действий, а не «компромиссах». Официальная позиция КНР остается неоднозначной.