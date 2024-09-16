Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины

Владимир Зеленский
Зеленський
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На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский объявил, что документ почти готов.
  • План включает четыре стратегических пункта и один послевоенный.
  • Украина готовится предоставить свой план победы союзникам на этой неделе.
  • Реализация плана победы Украины может иметь важное значение для всего мира, особенно для тех стран, которые поддерживают международное право.

План победы Украины почти готов

Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.

На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись — ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.

В комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам, — сказал Зеленский.

Документ содержит пункты о геополитическом месте Украины, безопасности, сильной военной и экономической помощи. Учтена там и поддержка в восстановлении городов уже после окончания войны.

Зеленский подверг критике «мирный план» Китая и Бразилии

Ранее президент Украины жестко высказался о предложениях этих стран. Он заявил, что после оккупации территорий и убийства украинцев не может идти речи о компромиссах.

Зеленский назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным и недопустимым.

В Китае заявили, что их предложения заключаются в прекращении боевых действий, а не «компромиссах». Официальная позиция КНР остается неоднозначной.

Пекин продолжает называть войну в Украине «украинским кризисом» и продвигает выгодные для Кремля нарративы.

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