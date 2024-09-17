Кількість F-16 в Україні може збільшитися. Зеленський анонсував нові кроки

За словами глави держави Володимира Зеленського, під час наради з командуванням Повітряних сил ЗСУ вони знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.
Головні тези:
- Президент України знає, як розширити український флот винищувачів F-16.
- Володимир Зеленський узгодив дії з командуванням Повітряних сил для підвищення бойової готовності армії.
- Незважаючи на повільне постачання допомоги від партнерів, Зеленський та його команда активно працюють над підготовкою українських бригад.
Зеленський та ПС знають, як збільшити кількість F-16 в Україні
Варто зазначити, що поки український лідер не пояснив, про які саме кроки йдеться та як він та його команда планують їх реалізовувати.
За словами Володимира Зеленського, під час наради також були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.
Окрім того, президент розповів про "військове наповнення" плану перемоги. Він продовжує активно працювати з військовим командуванням, результатом чого стала підготовка "хорошого, сильного змісту військового пакету".
Зеленський розповів про проблеми з оснащенням українських бригад
Президент України звернув увагу на те, що постачання допомоги від союзників відбувається надто повільно.
Що також важливо розуміти, під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви.
Володимир Зеленський наголосив, що на той момент у нього та його команди просто не було іншого виходу.
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