Количество F-16 в Украине может увеличиться. Зеленский анонсировал новые шаги

По словам главы государства Владимира Зеленского, на совещании с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Зеленский и ВС знают, как увеличить количество F-16 в Украине

Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Владимир Зеленский Президент Украины

Стоит отметить, что пока украинский лидер не объяснил, о каких шагах идет речь и как он и его команда планируют их реализовывать.

По словам Владимира Зеленского, во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

Кроме того, президент рассказал о "военном наполнении" плана победы. Он продолжает активно работать с военным командованием, результатом чего стала подготовка "хорошего, сильного содержания военного пакета".

Зеленский рассказал о проблемах с оснащением украинских бригад

Президент Украины обратил внимание на то, что поставка помощи от союзников происходит слишком медленно.

Нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре, — отметил Зеленский. Поделиться

Что также важно понимать, во время восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США о помощи Украине, были использованы все резервы.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на тот момент у него и его команды просто не было иного выхода.