Количество F-16 в Украине может увеличиться. Зеленский анонсировал новые шаги
Категория
Украина
Дата публикации

Количество F-16 в Украине может увеличиться. Зеленский анонсировал новые шаги

Владимир Зеленский
F-16
Read in English
Читати українською

По словам главы государства Владимира Зеленского, на совещании с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Президент знает, как расширить украинский флот истребителей F-16.
  • Владимир Зеленский согласовал действия с командованием Воздушных сил для повышения боевой готовности армии.
  • Несмотря на медленную поставку помощи от партнеров, Зеленский и его команда активно работают над подготовкой украинских бригад.

Зеленский и ВС знают, как увеличить количество F-16 в Украине

Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Стоит отметить, что пока украинский лидер не объяснил, о каких шагах идет речь и как он и его команда планируют их реализовывать.

По словам Владимира Зеленского, во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

Кроме того, президент рассказал о "военном наполнении" плана победы. Он продолжает активно работать с военным командованием, результатом чего стала подготовка "хорошего, сильного содержания военного пакета".

Зеленский рассказал о проблемах с оснащением украинских бригад

Президент Украины обратил внимание на то, что поставка помощи от союзников происходит слишком медленно.

Нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре, — отметил Зеленский.

Что также важно понимать, во время восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США о помощи Украине, были использованы все резервы.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на тот момент у него и его команды просто не было иного выхода.

Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые раскрыл неожиданные подробности переговоров с Трампом
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия начала отводить самолеты. Зеленский перечислил последствия промедления союзников
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины
Владимир Зеленский
Зеленський

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?