Количество F-16 в Украине может увеличиться. Зеленский анонсировал новые шаги

По словам главы государства Владимира Зеленского, на совещании с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.
Главные тезисы
- Президент знает, как расширить украинский флот истребителей F-16.
- Владимир Зеленский согласовал действия с командованием Воздушных сил для повышения боевой готовности армии.
- Несмотря на медленную поставку помощи от партнеров, Зеленский и его команда активно работают над подготовкой украинских бригад.
Зеленский и ВС знают, как увеличить количество F-16 в Украине
Стоит отметить, что пока украинский лидер не объяснил, о каких шагах идет речь и как он и его команда планируют их реализовывать.
По словам Владимира Зеленского, во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.
Кроме того, президент рассказал о "военном наполнении" плана победы. Он продолжает активно работать с военным командованием, результатом чего стала подготовка "хорошего, сильного содержания военного пакета".
Зеленский рассказал о проблемах с оснащением украинских бригад
Президент Украины обратил внимание на то, что поставка помощи от союзников происходит слишком медленно.
Что также важно понимать, во время восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США о помощи Украине, были использованы все резервы.
Владимир Зеленский подчеркнул, что на тот момент у него и его команды просто не было иного выхода.
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