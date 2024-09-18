Всё зависит от Байдена. Что Зеленский хочет предложить президенту США
Категория
Политика
Дата публикации

Всё зависит от Байдена. Что Зеленский хочет предложить президенту США

Байден
Читати українською
Источник:  Le Monde

План победы Украины, который вскоре представит глава государства Владимир Зеленский американскому коллеге Джо Байдену, содержит пункт о том, что Украину должны пригласить в НАТО до конца 2024 года. Об этом пишет французский обозреватель Сильви Кауффманн.

Главные тезисы

  • Зеленский рассчитывает на поддержку американского президента для завершения войны РФ против Украины.
  • Одна из главных целей украинского лидера – вступление Украины в НАТО.
  • Предложение Зеленского о вступлении в НАТО может столкнуться с оппозицией от Байдена, в частности, из-за его предубеждений со времен холодной войны.

Зеленский надеется, что Байден поддержит его предложение

Как отмечает обозреватель, украинский лидер намерен завершить войну как можно скорее, поэтому хочет подтолкнуть главу Белого дома к решительным действиям на этом пути.

Зеленский знает, что Украина должна вступить в переговоры с позиции силы, однако без поддержки Штатов это крайне сложно сделать.

Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения. В этой связи он разработал "мирный план" и "план победы", которые он планирует в Вашингтоне представить президенту Джо Байдену, двум кандидатам — Дональду Трампу и Камале Гаррис — и Конгрессу. По словам осведомленного источника, "мирный план" должен привести к восстановлению мира. Второй план направлен на то, чтобы сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения, пишет Сильви Кауффманн.

Одна из главных целей Владимира Зеленского и его команды заключается в том, чтобы Украина была приглашена в НАТО.

Почему это крайне проблематично?

Французский обозреватель обращает внимание на то, что действующий глава Белого дома — это человек времен холодной войны.

Джо Байден давно убедил себя в том, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Это означает, что новое предложение Владимира Зеленского вряд ли ему понравится.

Все зависит от решения Байдена, — заявил ранее Зеленский в комментарии Le Monde.

Сильви Кауффманн предполагает, что украинского лидера могли вдохновить слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как известно, последний недавно заявил, что Джо Байден "полон решимости использовать четыре месяца [оставшихся до истечения срока его полномочий], чтобы поставить Украину в лучшее положение для победы".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия начала отводить самолеты. Зеленский перечислил последствия промедления союзников
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о готовности на 90% плана победы Украины
Владимир Зеленский
Зеленський
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Количество F-16 в Украине может увеличиться. Зеленский анонсировал новые шаги
Владимир Зеленский
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?