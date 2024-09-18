Всё зависит от Байдена. Что Зеленский хочет предложить президенту США

План победы Украины, который вскоре представит глава государства Владимир Зеленский американскому коллеге Джо Байдену, содержит пункт о том, что Украину должны пригласить в НАТО до конца 2024 года. Об этом пишет французский обозреватель Сильви Кауффманн.

Зеленский надеется, что Байден поддержит его предложение

Как отмечает обозреватель, украинский лидер намерен завершить войну как можно скорее, поэтому хочет подтолкнуть главу Белого дома к решительным действиям на этом пути.

Зеленский знает, что Украина должна вступить в переговоры с позиции силы, однако без поддержки Штатов это крайне сложно сделать.

Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения. В этой связи он разработал "мирный план" и "план победы", которые он планирует в Вашингтоне представить президенту Джо Байдену, двум кандидатам — Дональду Трампу и Камале Гаррис — и Конгрессу. По словам осведомленного источника, "мирный план" должен привести к восстановлению мира. Второй план направлен на то, чтобы сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения, пишет Сильви Кауффманн. Поделиться

Одна из главных целей Владимира Зеленского и его команды заключается в том, чтобы Украина была приглашена в НАТО.

Почему это крайне проблематично?

Французский обозреватель обращает внимание на то, что действующий глава Белого дома — это человек времен холодной войны.

Джо Байден давно убедил себя в том, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Это означает, что новое предложение Владимира Зеленского вряд ли ему понравится.

Все зависит от решения Байдена, — заявил ранее Зеленский в комментарии Le Monde. Поделиться

Сильви Кауффманн предполагает, что украинского лидера могли вдохновить слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.