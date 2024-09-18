Всё зависит от Байдена. Что Зеленский хочет предложить президенту США

План победы Украины, который вскоре представит глава государства Владимир Зеленский американскому коллеге Джо Байдену, содержит пункт о том, что Украину должны пригласить в НАТО до конца 2024 года. Об этом пишет французский обозреватель Сильви Кауффманн.
Главные тезисы
- Зеленский рассчитывает на поддержку американского президента для завершения войны РФ против Украины.
- Одна из главных целей украинского лидера – вступление Украины в НАТО.
- Предложение Зеленского о вступлении в НАТО может столкнуться с оппозицией от Байдена, в частности, из-за его предубеждений со времен холодной войны.
Зеленский надеется, что Байден поддержит его предложение
Как отмечает обозреватель, украинский лидер намерен завершить войну как можно скорее, поэтому хочет подтолкнуть главу Белого дома к решительным действиям на этом пути.
Зеленский знает, что Украина должна вступить в переговоры с позиции силы, однако без поддержки Штатов это крайне сложно сделать.
Одна из главных целей Владимира Зеленского и его команды заключается в том, чтобы Украина была приглашена в НАТО.
Почему это крайне проблематично?
Французский обозреватель обращает внимание на то, что действующий глава Белого дома — это человек времен холодной войны.
Джо Байден давно убедил себя в том, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.
Это означает, что новое предложение Владимира Зеленского вряд ли ему понравится.
Сильви Кауффманн предполагает, что украинского лидера могли вдохновить слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
Как известно, последний недавно заявил, что Джо Байден "полон решимости использовать четыре месяца [оставшихся до истечения срока его полномочий], чтобы поставить Украину в лучшее положение для победы".
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