Байден та Стармер ухвалили таємне рішення щодо України

Офіційні Вашингтон та Лондон все-таки ухвалили рішення дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів вглиб Росії, однак поки що не хочуть офіційно про це оголошувати. Про це повідомляють британські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів.
Головні тези:
- Байден та Стармер вирішили дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів вглиб Росії.
- Розгортання ракет є складовою частиною ширшого плану, спрямованого на швидке завершення війни РФ проти України.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нагадав світові про право України на самооборону.
Що стало відомо про переговори Байдена та Стармера
За словами британських чиновників, які поспілкувалися з журналістам на умовах анонімності, розгортання ракет має стати частиною ширшого плану.
Що важливо розуміти, план США та Британії полягає у якомога швидшому завершенні війни РФ проти України.
Британський лідер, реагуючи на нові погрози російського диктатора Путіна, наголосив, що "РФ почала цей конфлікт, і РФ може припинити цей конфлікт просто зараз.
Стармер публічно натякнув на позитивні новини для України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер продовжує запевняти, що фінальне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено.
Попри це, він також дав зрозуміти, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.
За словами британського лідера, нових рішень можна очікувати під час засідання Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.
Окрім того, британський лідер додав, що вони з Джо Байденом “прийшли до сильної позиції".
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