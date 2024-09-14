Байден та Стармер ухвалили таємне рішення щодо України

Офіційні Вашингтон та Лондон все-таки ухвалили рішення дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів вглиб Росії, однак поки що не хочуть офіційно про це оголошувати. Про це повідомляють британські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів.

Що стало відомо про переговори Байдена та Стармера

За словами британських чиновників, які поспілкувалися з журналістам на умовах анонімності, розгортання ракет має стати частиною ширшого плану.

Що важливо розуміти, план США та Британії полягає у якомога швидшому завершенні війни РФ проти України.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відкинув думку про те, що використання Україною ракет західного виробництва Storm Shadow для ударів по цілям у Росії рівнозначне вступу НАТО у війну з Москвою, — пише видання. Поширити

Британський лідер, реагуючи на нові погрози російського диктатора Путіна, наголосив, що "РФ почала цей конфлікт, і РФ може припинити цей конфлікт просто зараз.

Україна має право на самооборону, — підкреслив Кір Стармер. Поширити

Джо Байден та Кір Стармер (Фото: facebook.com/WhiteHouse)

Стармер публічно натякнув на позитивні новини для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер продовжує запевняти, що фінальне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено.

Попри це, він також дав зрозуміти, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

За словами британського лідера, нових рішень можна очікувати під час засідання Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.

Очевидно, що за кілька днів ми знову зберемося на ГА ООН із ширшим колом осіб. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

Окрім того, британський лідер додав, що вони з Джо Байденом “прийшли до сильної позиції".