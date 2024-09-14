Байден и Стармер приняли тайное решение относительно Украины

Официальные Вашингтон и Лондон все-таки приняли решение разрешить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России, однако пока не хотят официально об этом объявлять. Об этом сообщают британские журналисты со ссылкой на своих инсайдеров.

Что стало известно о переговорах Байдена и Стармера

По словам британских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности, развертывание ракет должно стать частью более широкого плана.

Что важно понимать, план США и Британии заключается в скорейшем завершении войны РФ против Украины.

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отверг мнение о том, что использование Украиной ракет западного производства Storm Shadow для ударов по целям в России равнозначно вступлению НАТО в войну с Москвой, пишет издание. Поделиться

Британский лидер, реагируя на новые угрозы российского диктатора Путина, подчеркнул, что "РФ начала этот конфликт, и РФ может прекратить этот конфликт прямо сейчас".

Украина имеет право на самооборону, — подчеркнул Кир Стармер. Поделиться

Джо Байден и Кир Стармер (Фото: facebook.com/WhiteHouse)

Стармер публично намекнул на положительные новости для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает уверять, что финальное решение касательно применения ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято.

Несмотря на это, он также дал понять, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

По словам британского лидера, новых решений можно ожидать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Кроме того, британский лидер добавил, что они с Джо Байденом пришли к сильной позиции.