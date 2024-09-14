Почему провалились контратаки россиян на Курщине — объяснение аналитиков

Армии РФ не удается вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, поскольку ей не хватает личного состава и техники для эффективных контрнаступательных действий.
Главные тезисы
- Российским войскам нужны дополнительные подразделения, чтобы создать группировку сил для контрнаступательной операции.
- Российская армия до этого главным образом оперировала призывниками и небольшими подразделениями для противодействия украинскому вторжению.
- В Пентагоне заявили, что российские контратаки на Курщине пока являются маргинальными.
Россиянам пока не удается дать отпор украинским воинам
Американский Институт изучения войны (ISW) озвучил прогноз, что армии РФ, вполне возможно, придется перебросить дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область.
Только таким образом захватчики смогут создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.
Как уже упоминалось ранее, 13 сентября Владимир Зеленский официально подтвердил, что российские войска приступили к контрнаступательным операциям в Курской области.
На развитие событий также отреагировал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
По его словам, Штаты внимательно следили за тем, как российские подразделения пытались провести "определенную контрнаступательную" операцию, которую Райдер назвал "маргинальной".
Что известно о количестве личного состава армии РФ на Курщине
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страна-агрессорка планирует сконцентрировать в Курской области от 60 000 до 70 000 военнослужащих.
Что важно понимать, это количество существенно превышает 50 000 солдат РФ, которые, по оценкам США, понадобятся России, чтобы вытеснить украинцев из Курской области.
Согласно данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на 13 сентября на территории Курской области находится от 33 000 до 35 000 российских военнослужащих.
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