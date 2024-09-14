Чому провалилися контратаки росіян на Курщині — пояснення аналітиків

Армії РФ не вдається витіснити Сили оборони України з Курської області, оскільки їй наразі бракує особового складу та техніки для ефективних контрнаступальних дій.

Росіянам поки не вдається дати відсіч українським воїнам

Американський Інститут вивчення війни (ISW) озвучив прогноз, що армії РФ, цілком можливо, доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області.

Лише у такий спосіб загарбники зможуть створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.

ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області, — йдеться в звіті. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 13 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області.

На розвиток подій також відреагував речник Пентагона генерал-майор Патрік Райдер.

За його словами, Штати уважно слідкували за тим, як російські підрозділи почали намагатися провести "певну контрнаступальну" операцію, яку Райдер назвав "маргінальною".

Що відомо про кількість особового складу армії РФ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що країна-агресорка планує сконцентрувати в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців.

Що важливо розуміти, ця кількість суттєво перевищує 50 000 солдатів РФ, які, за оцінками США, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

Згідно з даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 13 вересня на території Курської області знаходиться від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.