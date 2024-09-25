Байден создает план "Б" для помощи Украине. Что с ним не так

Команда американского лидера Джо Байдена активно работает над планом продления полномочий на поставку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября. Как известно, тогда в Штатах начинается новый финансовый год.

Украина может получить помощь от Штатов, но есть одно "но"

Что важно понимать, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Министерство обороны может использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину.

Затем из этих средств профинансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.

По словам журналистов, этот новый обходной путь, требующий от команды Байдена объявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву.

Главный нюанс заключается в том, что, согласно этой схеме, Штаты не смогут предоставлять ВСУ новые типы оборудования, которых не было в предыдущих пакетах.

По словам спикера Минобороны США Чарли Дитца, своевременная реализация нового плана позволит вывести поставки за пределы нового финансового года.

Более того, указано, что новый план сохранит его работу даже без решения Конгресса.

Байден проведет тайную встречу относительно Украины

10 октября глава Белого дома прибудет в Германию с официальным визитом и проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Согласно данным СМИ, также туда пригласят президента Франции Эммануэля Макрона и британского лидера Кира Стармера.

Пока организация этих переговоров проходит тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Они пройдут в так называемом формате "четверки". В центре внимания западных лидеров снова будет усиление поддержки Украины.

Почему на встречу не пригласили других союзников — пока неизвестно.