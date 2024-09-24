Есть хорошая новость. Байден обратился к украинцам и всему миру

Американский лидер Джо Байден заявил, что главный план российского диктатора Владимира Путина против Украины не сработал. Кроме того, он пообещал, что США будут поддерживать украинский народ, пока он не вернет себе справедливый мир.

США не откажутся от поддержки Украины

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Байден обратил внимание на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину американский народ решил не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

Есть хорошая новость, которая заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намерен уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Североатлантический союз больше, сильнее, чем когда-либо прежде. Джо Байден Президент США

По словам американского лидера, международное сообщество не имеет права ослаблять поддержку Украины.

Байден предупредил американцев о судьбоносном выборе

Глава Белого дома заявил, что сейчас перед американским народом предстал серьезный выбор.

Сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Отступим ли и допустим новый виток агрессии и уничтожение целой нации? Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость". Мы не можем отвлечься, — подчеркнул Джо Байден. Поделиться

Кроме того, президент США пообещал, что Штаты не будут ослаблять поддержку Украины, пока она не восстановит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН.