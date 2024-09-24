Есть хорошая новость. Байден обратился к украинцам и всему миру
Категория
Политика
Дата публикации

Есть хорошая новость. Байден обратился к украинцам и всему миру

The White House
Зеленский и Байден
Читати українською

Американский лидер Джо Байден заявил, что главный план российского диктатора Владимира Путина против Украины не сработал. Кроме того, он пообещал, что США будут поддерживать украинский народ, пока он не вернет себе справедливый мир.

Главные тезисы

  • Байден обратил внимание на главное поражение Путина во время войны с Украиной.
  • Американский президент выразил уверенность в поддержке Украины до достижения справедливого мира в соответствии с Уставом ООН.
  • Выступление Байдена состоялось на фоне визита в США Владимира Зеленского.

США не откажутся от поддержки Украины

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Байден обратил внимание на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину американский народ решил не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.

Есть хорошая новость, которая заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намерен уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Североатлантический союз больше, сильнее, чем когда-либо прежде.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По словам американского лидера, международное сообщество не имеет права ослаблять поддержку Украины.

Байден предупредил американцев о судьбоносном выборе

Глава Белого дома заявил, что сейчас перед американским народом предстал серьезный выбор.

Сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Отступим ли и допустим новый виток агрессии и уничтожение целой нации? Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость". Мы не можем отвлечься, — подчеркнул Джо Байден.

Кроме того, президент США пообещал, что Штаты не будут ослаблять поддержку Украины, пока она не восстановит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН.

Что важно понимать, выступление американского президента состоялось в тот момент, когда Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить Байдену свой план победы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Время пришло. Республиканцы выдвинули Байдену четкое требование касательно Украины
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден и Стармер приняли тайное решение относительно Украины
Байден и Стармер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Всё зависит от Байдена. Что Зеленский хочет предложить президенту США
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?