Есть хорошая новость. Байден обратился к украинцам и всему миру

Американский лидер Джо Байден заявил, что главный план российского диктатора Владимира Путина против Украины не сработал. Кроме того, он пообещал, что США будут поддерживать украинский народ, пока он не вернет себе справедливый мир.
Главные тезисы
- Байден обратил внимание на главное поражение Путина во время войны с Украиной.
- Американский президент выразил уверенность в поддержке Украины до достижения справедливого мира в соответствии с Уставом ООН.
- Выступление Байдена состоялось на фоне визита в США Владимира Зеленского.
США не откажутся от поддержки Украины
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на Генеральной ассамблее ООН.
Байден обратил внимание на то, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину американский народ решил не стоять в стороне и совместно с союзниками и партнерами объединились для поддержки Киева.
По словам американского лидера, международное сообщество не имеет права ослаблять поддержку Украины.
Байден предупредил американцев о судьбоносном выборе
Глава Белого дома заявил, что сейчас перед американским народом предстал серьезный выбор.
Кроме того, президент США пообещал, что Штаты не будут ослаблять поддержку Украины, пока она не восстановит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН.
Что важно понимать, выступление американского президента состоялось в тот момент, когда Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить Байдену свой план победы.
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