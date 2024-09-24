Є хороша новина. Байден звернувся до українців та всього світу

Американський лідер Джо Байдена заявив, що головний план російського диктатора Володимира Путіна проти України не спрацював. Окрім того, він пообіцяв, що США будуть підтримувати український народ, поки він не поверне собі справедливий мир.
Головні тези:
- Байден звернув увагу на головну поразку Путіна під час війни з Україною.
- Американський президент висловив певність у підтримці України до досягнення справедливого миру відповідно до Статуту ООН.
- Виступ Байдена відбувся на тлі візиту до США Володимира Зеленського.
США не відмовляться від підтримки України
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на Генеральній асамблеї ООН.
Байден звернув увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський народ вирішив не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.
За словами американського лідера, міжнародна спільнота не має жодного права ослаблювати підтримку України.
Байден попередив американців про доленосний вибір
Очільник Білого дому заявив, що наразі перед американським народом постав серйозний вибір.
Окрім того, президент США пообіцяв, що Штати не будуть ослаблювати підтримку України,аж доки вона не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН.
Що важливо розуміти, виступ американського президента відбувся в той момент, коли Володимир Зеленський прибув до США, аби представити Байдену свій "план перемоги".
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