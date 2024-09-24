Є хороша новина. Байден звернувся до українців та всього світу

Американський лідер Джо Байдена заявив, що головний план російського диктатора Володимира Путіна проти України не спрацював. Окрім того, він пообіцяв, що США будуть підтримувати український народ, поки він не поверне собі справедливий мир.

США не відмовляться від підтримки України

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на Генеральній асамблеї ООН.

Байден звернув увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський народ вирішив не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

Є хороша новина, яка полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс — більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше. Джо Байден Президент США

За словами американського лідера, міжнародна спільнота не має жодного права ослаблювати підтримку України.

Байден попередив американців про доленосний вибір

Очільник Білого дому заявив, що наразі перед американським народом постав серйозний вибір.

Чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись, — наголосив Джо Байден. Поширити

Окрім того, президент США пообіцяв, що Штати не будуть ослаблювати підтримку України,аж доки вона не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН.