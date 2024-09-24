Є хороша новина. Байден звернувся до українців та всього світу
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Є хороша новина. Байден звернувся до українців та всього світу

The White House
Зеленський і Байден

Американський лідер Джо Байдена заявив, що головний план російського диктатора Володимира Путіна проти України не спрацював. Окрім того, він пообіцяв, що США будуть підтримувати український народ, поки він не поверне собі справедливий мир. 

Головні тези:

  • Байден звернув увагу на головну поразку Путіна під час війни з Україною.
  • Американський президент висловив певність у підтримці України до досягнення справедливого миру відповідно до Статуту ООН.
  • Виступ Байдена відбувся на тлі візиту до США Володимира Зеленського.

США не відмовляться від підтримки України

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на Генеральній асамблеї ООН.

Байден звернув увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський народ вирішив не стояти осторонь і спільно із союзниками та партнерами об’єдналися задля підтримки Києва.

Є хороша новина, яка полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс — більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

За словами американського лідера, міжнародна спільнота не має жодного права ослаблювати підтримку України.

Байден попередив американців про доленосний вибір

Очільник Білого дому заявив, що наразі перед американським народом постав серйозний вибір.

Чи ми збережемо нашу підтримку, аби допомогти Україні перемогти у війні та зберегти свободу? Чи відступимо і допустимо новий виток агресії та знищення цілої нації? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо дозволити собі "втому". Ми не можемо відвернутись, — наголосив Джо Байден.

Окрім того, президент США пообіцяв, що Штати не будуть ослаблювати підтримку України,аж доки вона не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН.

Що важливо розуміти, виступ американського президента відбувся в той момент, коли Володимир Зеленський прибув до США, аби представити Байдену свій "план перемоги".

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