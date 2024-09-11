Час настав. Республіканці висунули Байдену безапеляційну вимогу щодо України

Група республіканців Палати представників США закликала американського лідера Джо Байдена та його команду скасувати обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів вглиб території Росії.
Головні тези:
- Республіканці закликають адміністрацію Байдена підтримати Україну та зняти обмеження на використання американської зброї.
- Американські конгресмени не хочуть, щоб Росія мала захищену зону для ударів по території України.
- Нагадуючи про провал перезавантаження відносин з Росією у минулому, республіканці підкреслюють, що єдиним гідним виходом з війни є перемога України.
Республіканці дали зрозуміти, що вони на боці України
Ініціатори нового звернення наголосили, що вони вважають беззмістовними обмеження, які ввела адміністрація Байдена-Гарріс.
Окрім того, республіканці нагадали, що все це відбувається та тлі тривалого сповільненням надання допомоги Україні.
На переконання республіканців, це неприпустимо, що Росія досі має "захищену зону", де може спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України.
Вони також звернули увагу на те, що у зоні досяжності ATACMS досі залишаються понад 200 потенційних цілей.
Республіканці закликають Білий дім не розраховувати на “перезавантаження” відносин з РФ
Члени Конгресу вкотре зазначили, що "побоювання ескалації" виявилися беззмістовними, а Курська операція Сил оборони України стала яскравим підтвердженням цього.
На їхнє переконання, єдиний гідний вихід з цієї війни — остаточна та беззаперечна перемога України.
За словами республіканців, вони розчаровані повідомленнями у ЗМІ, що Штати відмовляють Британію і Францію від рішення зняти "далекобійні" обмеження для переданої ними зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-