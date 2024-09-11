Група республіканців Палати представників США закликала американського лідера Джо Байдена та його команду скасувати обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів вглиб території Росії.

Республіканці дали зрозуміти, що вони на боці України

Ініціатори нового звернення наголосили, що вони вважають беззмістовними обмеження, які ввела адміністрація Байдена-Гарріс.

Окрім того, республіканці нагадали, що все це відбувається та тлі тривалого сповільненням надання допомоги Україні.

Давно настав час для того, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження, які ще лишаються, щодо застосування Україною американської зброї по легітимних військових цілях на території Росії, — наголосили члени Конгресу. Поширити

На переконання республіканців, це неприпустимо, що Росія досі має "захищену зону", де може спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України.

Вони також звернули увагу на те, що у зоні досяжності ATACMS досі залишаються понад 200 потенційних цілей.

Республіканці закликають Білий дім не розраховувати на “перезавантаження” відносин з РФ

Члени Конгресу вкотре зазначили, що "побоювання ескалації" виявилися беззмістовними, а Курська операція Сил оборони України стала яскравим підтвердженням цього.

Нещодавні повідомлення, що реальна причина небажання адміністрації знімати обмеження — не ставити під загрозу перезавантаження відносин з Росією у майбутньому, викликають велику тривогу. Провал "перезавантаження" за Обами й Путіна перед вторгненням Росії у Грузію у 2008 році показав, що Путін не реагує на умиротворення і оливкові гілки, — наголосили ініціатори звернення. Поширити

На їхнє переконання, єдиний гідний вихід з цієї війни — остаточна та беззаперечна перемога України.