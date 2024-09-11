Час настав. Республіканці висунули Байдену безапеляційну вимогу щодо України
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Час настав. Республіканці висунули Байдену безапеляційну вимогу щодо України

Байден
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Джерело:  online.ua

Група республіканців Палати представників США закликала американського лідера Джо Байдена та його команду скасувати обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів вглиб території Росії. 

Головні тези:

  • Республіканці закликають адміністрацію Байдена підтримати Україну та зняти обмеження на використання американської зброї.
  • Американські конгресмени не хочуть, щоб Росія мала захищену зону для ударів по території України.
  • Нагадуючи про провал перезавантаження відносин з Росією у минулому, республіканці підкреслюють, що єдиним гідним виходом з війни є перемога України.

Республіканці дали зрозуміти, що вони на боці України

Ініціатори нового звернення наголосили, що вони вважають беззмістовними обмеження, які ввела адміністрація Байдена-Гарріс.

Окрім того, республіканці нагадали, що все це відбувається та тлі тривалого сповільненням надання допомоги Україні.

Давно настав час для того, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження, які ще лишаються, щодо застосування Україною американської зброї по легітимних військових цілях на території Росії, — наголосили члени Конгресу.

На переконання республіканців, це неприпустимо, що Росія досі має "захищену зону", де може спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України.

Вони також звернули увагу на те, що у зоні досяжності ATACMS досі залишаються понад 200 потенційних цілей.

Республіканці закликають Білий дім не розраховувати на “перезавантаження” відносин з РФ

Члени Конгресу вкотре зазначили, що "побоювання ескалації" виявилися беззмістовними, а Курська операція Сил оборони України стала яскравим підтвердженням цього.

Нещодавні повідомлення, що реальна причина небажання адміністрації знімати обмеження — не ставити під загрозу перезавантаження відносин з Росією у майбутньому, викликають велику тривогу. Провал "перезавантаження" за Обами й Путіна перед вторгненням Росії у Грузію у 2008 році показав, що Путін не реагує на умиротворення і оливкові гілки, — наголосили ініціатори звернення.

На їхнє переконання, єдиний гідний вихід з цієї війни — остаточна та беззаперечна перемога України.

За словами республіканців, вони розчаровані повідомленнями у ЗМІ, що Штати відмовляють Британію і Францію від рішення зняти "далекобійні" обмеження для переданої ними зброї.

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