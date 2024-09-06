Понад 6 млрд дол для України можуть "згоріти" у вересні. Байден звернувся до Конгресу

Команда американського лідера Джо Байдена розпочали екстрені перемовини з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня.

Байден намагається врятувати кошти для України

Журналісти дізналися про те, що більша частина з 7,8 мільярда доларів, передбачених для України законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана.

Наразі Білий дім робить все можливе, що врятувати решту — 6 мільярдів доларів.

Що важливо розуміти, наближається крайній термін для їхнього використання — 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року. Саме тоді всі ці гроші можуть просто згоріти.

Згідно з даними інсайдерів, Держдеп США має намір включити продовження повноважень до Постійної резолюції — короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.

Ще кілька анонімних джерел журналістів переконані, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

Чому у США виникли проблеми з постачанням зброї Україні

Представники Конгресу не заперечують той факт, що потік зброї в Україну дійсно сповільнився у 2024 році.

Одна з ключових причин це те, що власні запаси Пентагона почали стрімко виснажуватися, адже збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку постачань.

Законодавці, які підтримують Україну з обох партій, наголосили на важливості продовження підтримки.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає запасний план, за яким Державний департамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту 6 мільярдів доларів до завершення терміну дії програми. Поширити

Як стверджують інсайдери, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, а це відкриє можливість більш поступово передавати ресурси Україні.

Інші анонімні джерела додають, що наразі існує ще один доступний ресурс: близько 3 мільярдів доларів, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні.

Що важливо розуміти, термін дії цих повноважень не закінчується.