Понад 6 млрд дол для України можуть "згоріти" у вересні. Байден звернувся до Конгресу

Команда американського лідера Джо Байдена розпочали екстрені перемовини з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня.
Головні тези:
- Байден намагається врятувати понад 6 млрд доларів військової допомоги для України до 30 вересня.
- Штати розглядають запасний план щодо використання коштів до завершення терміну дії програми.
- Потік зброї в Україну від США суттєво сповільнився у 2024 році.
Байден намагається врятувати кошти для України
Журналісти дізналися про те, що більша частина з 7,8 мільярда доларів, передбачених для України законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана.
Наразі Білий дім робить все можливе, що врятувати решту — 6 мільярдів доларів.
Що важливо розуміти, наближається крайній термін для їхнього використання — 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року. Саме тоді всі ці гроші можуть просто згоріти.
Згідно з даними інсайдерів, Держдеп США має намір включити продовження повноважень до Постійної резолюції — короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.
Ще кілька анонімних джерел журналістів переконані, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.
Чому у США виникли проблеми з постачанням зброї Україні
Представники Конгресу не заперечують той факт, що потік зброї в Україну дійсно сповільнився у 2024 році.
Одна з ключових причин це те, що власні запаси Пентагона почали стрімко виснажуватися, адже збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку постачань.
Законодавці, які підтримують Україну з обох партій, наголосили на важливості продовження підтримки.
Як стверджують інсайдери, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, а це відкриє можливість більш поступово передавати ресурси Україні.
Інші анонімні джерела додають, що наразі існує ще один доступний ресурс: близько 3 мільярдів доларів, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні.
Що важливо розуміти, термін дії цих повноважень не закінчується.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-