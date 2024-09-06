Более 6 млрд долл для Украины могут "сгореть" в сентябре. Байден обратился к Конгрессу
Категория
Экономика
Дата публикации

Более 6 млрд долл для Украины могут "сгореть" в сентябре. Байден обратился к Конгрессу

Байден
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Источник:  Reuters

Команда американского лидера Джо Байдена начала экстренные переговоры с Конгрессом, чтобы тот позволил ей использовать более 6 миллиардов долларов военной помощи для Украине до 30 сентября.

Главные тезисы

  • Байден пытается спасти более 6 млрд. долларов военной помощи для Украины до 30 сентября.
  • Штаты рассматривают запасной план использования средств до истечения срока действия программы.
  • Поток оружия в Украину от США существенно замедлился в 2024 году.

Байден пытается спасти средства для Украины

Журналисты узнали о том, что большая часть из 7,8 миллиардов долларов, предусмотренных для Украины законопроектом, который Байден подписал в апреле, не была использована.

Сейчас Белый дом делает все возможное, что спасти остальные 6 миллиардов долларов.

Что важно понимать, близится крайний срок для их использования — 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года. Все эти деньги могут просто сгореть.

Согласно данным инсайдеров, Госдеп США намерен включить продление полномочий в Постоянную резолюцию — краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шатдауна 30 сентября.

Еще несколько анонимных источников журналистов уверены, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку Украины.

Почему в США возникли проблемы с поставкой оружия Украине

Представители Конгресса не отрицают тот факт, что поток оружия в Украину действительно замедлился в 2024 году.

Одна из ключевых причин — то, что собственные запасы Пентагона начали стремительно истощаться, ведь оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.

Законодатели, поддерживающие Украину из обеих партий, отметили важность продолжения поддержки.

Сейчас продолжаются переговоры с Конгрессом, администрация рассматривает запасной план, согласно которому Государственный департамент сделает существенное заявление о помощи до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся 6 миллиардов долларов до истечения срока действия программы.

Как утверждают инсайдеры, сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что откроет возможность более постепенно передавать ресурсы Украине.

Другие анонимные источники добавляют, что существует еще один доступный ресурс: около 3 миллиардов долларов, выделенных в рамках полномочий PDA в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, остаются доступными для помощи Украине.

Что важно понимать, срок действия этих полномочий не истекает.

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