Более 6 млрд долл для Украины могут "сгореть" в сентябре. Байден обратился к Конгрессу

Команда американского лидера Джо Байдена начала экстренные переговоры с Конгрессом, чтобы тот позволил ей использовать более 6 миллиардов долларов военной помощи для Украине до 30 сентября.
Главные тезисы
- Байден пытается спасти более 6 млрд. долларов военной помощи для Украины до 30 сентября.
- Штаты рассматривают запасной план использования средств до истечения срока действия программы.
- Поток оружия в Украину от США существенно замедлился в 2024 году.
Байден пытается спасти средства для Украины
Журналисты узнали о том, что большая часть из 7,8 миллиардов долларов, предусмотренных для Украины законопроектом, который Байден подписал в апреле, не была использована.
Сейчас Белый дом делает все возможное, что спасти остальные 6 миллиардов долларов.
Что важно понимать, близится крайний срок для их использования — 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года. Все эти деньги могут просто сгореть.
Согласно данным инсайдеров, Госдеп США намерен включить продление полномочий в Постоянную резолюцию — краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шатдауна 30 сентября.
Еще несколько анонимных источников журналистов уверены, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку Украины.
Почему в США возникли проблемы с поставкой оружия Украине
Представители Конгресса не отрицают тот факт, что поток оружия в Украину действительно замедлился в 2024 году.
Одна из ключевых причин — то, что собственные запасы Пентагона начали стремительно истощаться, ведь оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.
Законодатели, поддерживающие Украину из обеих партий, отметили важность продолжения поддержки.
Как утверждают инсайдеры, сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что откроет возможность более постепенно передавать ресурсы Украине.
Другие анонимные источники добавляют, что существует еще один доступный ресурс: около 3 миллиардов долларов, выделенных в рамках полномочий PDA в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, остаются доступными для помощи Украине.
Что важно понимать, срок действия этих полномочий не истекает.
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