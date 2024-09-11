Группа республиканцев Палаты представителей США требует у американского лидера Джо Дайдена и его команды отменить ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов в глубь территории России.

Республиканцы дали понять, что они на стороне Украины

Инициаторы нового обращения подчеркнули, что они считают абсурдными ограничения, введенные администрацией Байдена-Харрис.

Кроме того, республиканцы напомнили, что все это происходит и на фоне длительного замедления передачи помощи Украине.

Пришло время для того, чтобы администрация изменила курс и сняла еще остающиеся ограничения относительно применения Украиной американского оружия по легитимным военным целям на территории России, — подчеркнули члены Конгресса. Поделиться

По убеждению республиканцев, это недопустимо, что у России до сих пор есть "защищенная зона", где она может спокойно держать свое вооружение и наносить оттуда удары по территории Украины.

Они также обратили внимание на то, что в зоне досягаемости ATACMS все еще остаются более 200 потенциальных целей.

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Члены Конгресса в очередной раз отметили, что "боязнь эскалации" была абсурдной отговоркой, а Курская операция Сил обороны Украины стала ярким тому подтверждением.

Недавние сообщения о том, что реальная причина нежелания администрации снимать ограничения — не ставить под угрозу перезагрузку отношений с Россией в будущем, вызывают большую тревогу. Провал "перезагрузки" при Обаме и Путине перед вторжением России в Грузию в 2008 году показал, что Путин не реагирует на умиротворение и оливковые ветви, — отметили инициаторы обращения. Поделиться

По их убеждению, единственный достойный выход из этой войны — окончательная и безоговорочная победа Украины.