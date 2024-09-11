Время пришло. Республиканцы выдвинули Байдену четкое требование касательно Украины

Группа республиканцев Палаты представителей США требует у американского лидера Джо Дайдена и его команды отменить ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов в глубь территории России.
Главные тезисы
- Республиканцы призывают администрацию Байдена поддержать Украину и снять ограничения на использование американского оружия.
- Американские конгрессмены не хотят, чтобы у России была защищенная зона для ударов по территории Украины.
- Напоминая о провале перезагрузки отношений с Россией в прошлом, республиканцы подчеркивают, что единственным достойным выходом из войны является победа Украины.
Республиканцы дали понять, что они на стороне Украины
Инициаторы нового обращения подчеркнули, что они считают абсурдными ограничения, введенные администрацией Байдена-Харрис.
Кроме того, республиканцы напомнили, что все это происходит и на фоне длительного замедления передачи помощи Украине.
По убеждению республиканцев, это недопустимо, что у России до сих пор есть "защищенная зона", где она может спокойно держать свое вооружение и наносить оттуда удары по территории Украины.
Они также обратили внимание на то, что в зоне досягаемости ATACMS все еще остаются более 200 потенциальных целей.
Республиканцы призывают Белый дом не рассчитывать на "перезагрузку" отношений с РФ
Члены Конгресса в очередной раз отметили, что "боязнь эскалации" была абсурдной отговоркой, а Курская операция Сил обороны Украины стала ярким тому подтверждением.
По их убеждению, единственный достойный выход из этой войны — окончательная и безоговорочная победа Украины.
По словам республиканцев, они разочарованы сообщениями в СМИ, что Штаты отговаривают Британию и Францию от решения снять "дальнобойные" ограничения для переданного ими оружия.
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