Время пришло. Республиканцы выдвинули Байдену четкое требование касательно Украины
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Время пришло. Республиканцы выдвинули Байдену четкое требование касательно Украины

Байден
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Источник:  online.ua

Группа республиканцев Палаты представителей США требует у американского лидера Джо Дайдена и его команды отменить ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов в глубь территории России.

Главные тезисы

  • Республиканцы призывают администрацию Байдена поддержать Украину и снять ограничения на использование американского оружия.
  • Американские конгрессмены не хотят, чтобы у России была защищенная зона для ударов по территории Украины.
  • Напоминая о провале перезагрузки отношений с Россией в прошлом, республиканцы подчеркивают, что единственным достойным выходом из войны является победа Украины.

Республиканцы дали понять, что они на стороне Украины

Инициаторы нового обращения подчеркнули, что они считают абсурдными ограничения, введенные администрацией Байдена-Харрис.

Кроме того, республиканцы напомнили, что все это происходит и на фоне длительного замедления передачи помощи Украине.

Пришло время для того, чтобы администрация изменила курс и сняла еще остающиеся ограничения относительно применения Украиной американского оружия по легитимным военным целям на территории России, — подчеркнули члены Конгресса.

По убеждению республиканцев, это недопустимо, что у России до сих пор есть "защищенная зона", где она может спокойно держать свое вооружение и наносить оттуда удары по территории Украины.

Они также обратили внимание на то, что в зоне досягаемости ATACMS все еще остаются более 200 потенциальных целей.

Республиканцы призывают Белый дом не рассчитывать на "перезагрузку" отношений с РФ

Члены Конгресса в очередной раз отметили, что "боязнь эскалации" была абсурдной отговоркой, а Курская операция Сил обороны Украины стала ярким тому подтверждением.

Недавние сообщения о том, что реальная причина нежелания администрации снимать ограничения — не ставить под угрозу перезагрузку отношений с Россией в будущем, вызывают большую тревогу. Провал "перезагрузки" при Обаме и Путине перед вторжением России в Грузию в 2008 году показал, что Путин не реагирует на умиротворение и оливковые ветви, — отметили инициаторы обращения.

По их убеждению, единственный достойный выход из этой войны — окончательная и безоговорочная победа Украины.

По словам республиканцев, они разочарованы сообщениями в СМИ, что Штаты отговаривают Британию и Францию от решения снять "дальнобойные" ограничения для переданного ими оружия.

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