Байден и Стармер проведут судьбоносные переговоры касательно Украины

Уже 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.

Украина еще может получить разрешение от Штатов и Великобритании

Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Джо Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером Киром Стармером в пятницу Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Несмотря на это, американский дипломат не уточнил, изменил ли глава Белого дома свою позицию в этом вопросе.

Дэвид Лемми также не объяснил, чего можно в этот раз ожидать от премьер-министра Великобритании.

Энтони Блинкен только официально подтвердил, что Иран все-таки передал баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.

По словам главы Госдепа, после этого решения новые санкции против Тегерана неизбежны.

Также дипломат отметил, что он и Лемми совместно посетят Киев 11 сентября.

Почему Пентагон против предоставления разрешения Украине

Как уже упоминалось ранее, в последние недели Украина все активнее призывала своих союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России.

Команда Владимира Зеленского отмечает — это даст возможность поражать самолеты, с которых российские захватчики запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Реагируя на призывы Киева, глава Минобороны США Ллойд Остин начал утверждать, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.