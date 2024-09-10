Байден и Стармер проведут судьбоносные переговоры касательно Украины
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Байден и Стармер проведут судьбоносные переговоры касательно Украины

Госдеп США
Байден и Стармер
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Уже 13 сентября американский лидер Джо Байден проведет встречу с британским премьером Киром Стармером. Они намерены обсудить разрешение Украине наносить удары вглубь России.

Главные тезисы

  • Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер обсудят возможное предоставление Украине разрешения на удары вглубь России.
  • Глава Госдепа подтвердил передачу иранских ракет России для использования против Украины и отметил неизбежность новых санкций.
  • Позиция Пентагона касательно ударов Украины по России до сих пор не изменилась.

Украина еще может получить разрешение от Штатов и Великобритании

Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Джо Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером Киром Стармером в пятницу

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Несмотря на это, американский дипломат не уточнил, изменил ли глава Белого дома свою позицию в этом вопросе.

Дэвид Лемми также не объяснил, чего можно в этот раз ожидать от премьер-министра Великобритании.

Энтони Блинкен только официально подтвердил, что Иран все-таки передал баллистические ракеты России для использования в войне против Украины.

По словам главы Госдепа, после этого решения новые санкции против Тегерана неизбежны.

Также дипломат отметил, что он и Лемми совместно посетят Киев 11 сентября.

Почему Пентагон против предоставления разрешения Украине

Как уже упоминалось ранее, в последние недели Украина все активнее призывала своих союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России.

Команда Владимира Зеленского отмечает — это даст возможность поражать самолеты, с которых российские захватчики запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Реагируя на призывы Киева, глава Минобороны США Ллойд Остин начал утверждать, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

У Украины есть собственные достаточно мощные средства для поражения целей, расположенных далеко за пределами радиуса действия ATACMS или даже Storm Shadow, — сказал Остин и напомнил о дронах.

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