Байден і Стармер проведуть доленосні перемовини щодо України
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Байден і Стармер проведуть доленосні перемовини щодо України

Держдеп США
Байден та Стармер
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Уже 13 вересня американський лідер Джо Байден проведе зустріч з британським прем'єром Кіром Стармером. Вони мають намір обговорити дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії.

Головні тези:

  • Президент США Джо Байден і британський прем'єр Кір Стармер обговорять можливе надання Україні дозволу на удари вглиб Росії.
  • Очільник Держдепу підтвердив передачу іранських ракет Росії для використання проти України та зазначив неминучість нових санкцій.
  • Позиція Пентагона щодо ударів України по Росії досі не змінилася.

Україна ще може отримати дозвіл від Штатів та Британії

Про це повідомив очільник Держдепу Ентоні Блінкен під час пресконференції з очільником Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Джо Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром Кіром Стармером у п'ятницю

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Попри це, американський дипломат не уточнив, чи змінив очільник Білого дому свою позицію щодо завдання ударів вглиб Росії.

Девід Леммі також не пояснив, чого можна цього разу очікувати від прем'єр-міністра Великої Британії.

Ентоні Блінкен лише офіційно підтвердив, що Іран все-таки передав балістичні ракети Росії для використання у війні проти України.

За словами глави Держдепу, після цього рішення нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Також дипломат зазначив, що він та Леммі спільно відвідають Київ 11 вересня.

Чому Пентагон проти надання дозволу Україні

Як уже згадувалося раніше, протягом останніх тижнів Україна дедалі активніше закликала своїх союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії.

Команда Володимира Зеленського наголошує — це нарешті дасть можливість уражати літаки, з яких російські загарбники запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

Реагуючи на заклики Києва, очільник Міноборони США Ллойд Остін почав стверджувати, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Україна має власні досить потужні засоби для ураження цілей, розташованих далеко за межами радіуса дії ATACMS або навіть Storm Shadow, — сказав Остін та нагадав про далекобійні дрони.

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