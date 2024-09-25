Блінкен назвав негайні кроки для ослаблення РФ і завершення війни
Категорія
Політика
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Блінкен назвав негайні кроки для ослаблення РФ і завершення війни

Держдеп США
Блінкен

На переконання шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, з метою повернення справедливого миру в Україні, союзникам необхідно негайно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та КНДР.

Головні тези:

  • Глава Держдепу США виступив за негайне припинення військової співпраці Росії з Китаєм, Іраном та КНДР.
  • Блінкен попередив, що Путін не бажає миру та не визнає право України на існування як суверенної держави.
  • Українська влада готова до дипломатичних переговорів, однак РФ досі хоче вести війну.

Росія втратить можливість вести війну без підтримки свої поплічників

З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами дипломата, йдеться про "негайні та взаємопов’язані" кроки, які повинні зробити усі союзники Києва.

По-перше, ми маємо відповісти на співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає, — наголосив Ентоні Блінкен.

Він також звернув увагу на те, що Іран і далі постачає РФ свої ударні дрони, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території.

Ба більше, нещодавно Тегеран передав Москві сотні балістичних ракет малої дальності.

Що стосується КНДР, то вона постачає Росії зброю та боєприпаси, зокрема ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

Китай — головний постачальник верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки агресії.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Блінкен наголосив, що Путін не хоче миру

Американський дипломат вкотре попередив, що російський диктатор ніколи не захоче визнати право України на існування як незалежної та суверенної держави.

Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує, — зазначив Блінкен.

Він також нагадав, що команда українського лідера Володимира Зеленського неодноразово заявляла: дипломатія — єдиний спосіб покласти край цій війні, і що вона готова вести переговори.

Путін не зацікавлений у такому мирі, і нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна відступить зі своєї власної території.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

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