Блинкен назвал немедленные шаги для ослабления РФ и завершения войны

По убеждению шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, с целью возвращения справедливого мира в Украину, союзникам необходимо немедленно остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР.
Главные тезисы
- Глава Госдепа США выступил за немедленное прекращение военного сотрудничества России с Китаем, Ираном и КНДР.
- Блинкен предупредил, что Путин не желает мира и не признает право Украины на существование как суверенного государства.
- Украинские власти готовы к дипломатическим переговорам, однако РФ до сих пор хочет вести войну.
Россия потеряет возможность вести войну без поддержки своих приспешников
С заявлением по этому поводу глава Госдепа США выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам дипломата, речь идет о "немедленных и взаимосвязанных" шагах, которые должны предпринять все союзники Киева.
Он также обратил внимание на то, что Иран продолжает поставлять РФ свои ударные дроны, а также построил завод для их производства на российской территории.
Более того, недавно Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности.
Что касается КНДР, она поставляет России оружие и боеприпасы, в частности ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.
Блинкен подчеркнул, что Путин не хочет мира
Американский дипломат снова предупредил, что российский диктатор никогда не захочет признать право Украины на существование как независимого и суверенного государства.
Он также напомнил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского неоднократно заявляла: дипломатия — единственный способ покончить с этой войной, и что она готова вести переговоры.
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