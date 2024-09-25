Блинкен назвал немедленные шаги для ослабления РФ и завершения войны

По убеждению шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, с целью возвращения справедливого мира в Украину, союзникам необходимо немедленно остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР.

Россия потеряет возможность вести войну без поддержки своих приспешников

С заявлением по этому поводу глава Госдепа США выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, речь идет о "немедленных и взаимосвязанных" шагах, которые должны предпринять все союзники Киева.

Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, — подчеркнул Энтони Блинкен. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что Иран продолжает поставлять РФ свои ударные дроны, а также построил завод для их производства на российской территории.

Более того, недавно Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности.

Что касается КНДР, она поставляет России оружие и боеприпасы, в частности ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

Китай является главным поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки агрессии. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Блинкен подчеркнул, что Путин не хочет мира

Американский дипломат снова предупредил, что российский диктатор никогда не захочет признать право Украины на существование как независимого и суверенного государства.

Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует, — отметил Блинкен. Поделиться

Он также напомнил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского неоднократно заявляла: дипломатия — единственный способ покончить с этой войной, и что она готова вести переговоры.