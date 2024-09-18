Это точка невозврата. Пашинян снова бросил вызов Путину
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Это точка невозврата. Пашинян снова бросил вызов Путину

Никол Пашинян
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Источник:  Armenpress

По словам армянского лидера Никола Пашиняна, его страна близка к тому, чтобы пройти точку невозврата в вопросе окончательного выхода из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Главные тезисы

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает возможность выхода из Организации договора коллективной безопасности.
  • Пашинян также не исключает возможность вступления Армении в ЕС, но подчеркивает необходимость реальных шансов и перспектив для страны.
  • Продолжение демократического курса поможет приблизить Армению к ЕС и западным партнерам.

У Армении есть много претензий к ОДКБ

Как отметил глава армянского правительства, у его страны накопилось немало вопросов без ответов по поводу Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Более того, официальный Ереван даже считает ее угрозой для государственности Армении.

Мы заморозили членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по обеспечению Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, ее будущего существования, суверенитета и государственности.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении

Несмотря на это, глава правительства до сих пор не принял решение об окончательном выходе Армении из ОДКБ.

Пашинян не верит в то, что Ереван когда-нибудь услышат ответы на все свои вопросы.

Пока мы не услышим эти ответы, Армения будет все дальше и дальше отдаляться от ОДКБ. Есть такое выражение — это точка невозврата. И если мы ее еще не прошли, то высока вероятность, что мы эту точку пройдем, — заявил премьер-министр Армении.

Может ли Армения стать членом ЕС

Что важно понимать, сейчас Никол Пашинян не исключает сценарий, согласно которому Армения возьмет курс на вступление в ЕС.

Однако для этого официальный Ереван должен увидеть реальные шансы на членство и перспективы.

Нам нужно быть очень осторожными в формулировании проблем, чтобы не создавать новых разочарований для народа на пути решения этих проблем. Также нужно физически представить себе членство Армении в ЕС, — подчеркнул армянский лидер.

По убеждению Пашиняна, продолжение Арменией демократического курса будет приближать ее к ЕС и другим западным партнерам.

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