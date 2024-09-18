Это точка невозврата. Пашинян снова бросил вызов Путину

По словам армянского лидера Никола Пашиняна, его страна близка к тому, чтобы пройти точку невозврата в вопросе окончательного выхода из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
Главные тезисы
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает возможность выхода из Организации договора коллективной безопасности.
- Пашинян также не исключает возможность вступления Армении в ЕС, но подчеркивает необходимость реальных шансов и перспектив для страны.
- Продолжение демократического курса поможет приблизить Армению к ЕС и западным партнерам.
У Армении есть много претензий к ОДКБ
Как отметил глава армянского правительства, у его страны накопилось немало вопросов без ответов по поводу Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
Более того, официальный Ереван даже считает ее угрозой для государственности Армении.
Несмотря на это, глава правительства до сих пор не принял решение об окончательном выходе Армении из ОДКБ.
Пашинян не верит в то, что Ереван когда-нибудь услышат ответы на все свои вопросы.
Может ли Армения стать членом ЕС
Что важно понимать, сейчас Никол Пашинян не исключает сценарий, согласно которому Армения возьмет курс на вступление в ЕС.
Однако для этого официальный Ереван должен увидеть реальные шансы на членство и перспективы.
По убеждению Пашиняна, продолжение Арменией демократического курса будет приближать ее к ЕС и другим западным партнерам.
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