Це точка неповернення. Пашинян знову кинув виклик Путіну

За словами вірменського лідера Нікола Пашиняна, його країна близька до того, щоб пройти точку неповернення у питанні остаточного виходу з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розглядає можливість виходу країни з Організації договору колективної безпеки.
- Пашинян також не відкидає можливість вступу Вірменії до ЄС, але наголошує на необхідності реальних шансів та перспектив для країни.
- Продовження демократичного курсу допоможе наблизити Вірменію до ЄС та західних партнерів.
У Вірменії є багато претензій до ОДКБ
Як зазначив глава вірменського уряду, у його країни накопичилося чимало запитань без відповідей щодо Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).
Ба більше, наразі офіційний Єреван навіть вважає її загрозою для державності Вірменії.
Попри це, глава уряду досі не ухвалив рішення, щодо остаточного виходу Вірменії з ОДКБ.
Пашинян не вірить в те, що Єреван колись почує відповіді на всі свої запитання.
Чи може Вірменія стати членом ЄС
Що важливо розуміти, наразі Нікол Пашинян не відкидає сценарій, згідно з яким Вірменія візьме курс на вступ до ЄС.
Однак для цього офіційний Єреван повинен побачити реальні шанси на членство та перспективи.
На переконання Пашиняна, продовження Вірменією демократичного курсу буде наближувати її до ЄС та інших західних партнерів.
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