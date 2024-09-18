Це точка неповернення. Пашинян знову кинув виклик Путіну

За словами вірменського лідера Нікола Пашиняна, його країна близька до того, щоб пройти точку неповернення у питанні остаточного виходу з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

У Вірменії є багато претензій до ОДКБ

Як зазначив глава вірменського уряду, у його країни накопичилося чимало запитань без відповідей щодо Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

Ба більше, наразі офіційний Єреван навіть вважає її загрозою для державності Вірменії.

Ми заморозили членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує свої безпекові зобов’язання щодо Вірменії, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, її майбутнього існування, суверенітету і державності. Нікол Пашинян Прем’єр-міністр Вірменії

Попри це, глава уряду досі не ухвалив рішення, щодо остаточного виходу Вірменії з ОДКБ.

Пашинян не вірить в те, що Єреван колись почує відповіді на всі свої запитання.

Поки ми не почуємо ці відповіді, Вірменія буде все далі і далі віддалятися від ОДКБ. Є такий вислів — це точка неповернення. І якщо ми її ще не пройшли, то є висока ймовірність, що ми цю точку пройдемо, — заявив прем’єр-міністр Вірменії. Поширити

Чи може Вірменія стати членом ЄС

Що важливо розуміти, наразі Нікол Пашинян не відкидає сценарій, згідно з яким Вірменія візьме курс на вступ до ЄС.

Однак для цього офіційний Єреван повинен побачити реальні шанси на членство та перспективи.

Нам потрібно бути дуже обережними у формулюванні проблем, щоб не створювати нових розчарувань для народу на шляху до вирішення цих проблем. Також потрібно фізично уявити собі членство Вірменії у ЄС, — наголосив вірменський лідер. Поширити

На переконання Пашиняна, продовження Вірменією демократичного курсу буде наближувати її до ЄС та інших західних партнерів.