Курская операция. Лавров пытался устроить разборки в ГА ООН
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Курская операция. Лавров пытался устроить разборки в ГА ООН

Лавров
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Источник:  online.ua

Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров не скрывает своего возмущения из-за того, что Курская операция Сил обороны Украины успешно продолжается на территории страны-агрессорки России. Более того, многие члены ООН поддерживают контрнаступление украинских воинов.

Главные тезисы

  • Лавров свирепствует из-за успешных действий украинских Сил обороны в Курской области.
  • Дипломат цинично жалуется на отсутствие реакции со стороны ГА ООН и пытается повлиять на ее решение.
  • Президент Украины призывает к конкретным действиям для борьбы с агрессией РФ.

Лавров не смог ничего добиться от ГА ООН

Российский дипломат цинично жалуется на то, что представители руководства Организации Объединенных наций предпочитают молчать об операции Сил обороны Украины в Курской области РФ, во время которой украинцы якобы применяют западное оружие.

По словам журналистов, приспешник Путина жестко "наехал" на руководство ООН перед участием в заседании 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров снова начал беззастенчиво врать, что украинские воины "атакуют гражданские объекты", однако не предоставил никаких доказательств.

...Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря (Антониу Гутеррешем, — ред.), — жалуется Сергей Лавров.

Российский дипломат также недоволен тем, что представители руководства Управления комиссара ООН по правам человека для прессы подготовили стандартную отговорку: "Мы сейчас изучаем всю эту информацию, мы вообще за все хорошее и против всего плохого".

О чем Зеленский говорил в ООН

Украинский лидер выступил во время заседания Совбеза ООН 24 сентября.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия совершает международное преступление, которое не может быть оправдано.

Мы знаем, что некоторые в мире хотят говорить с Путиным. Мы это знаем. Встречаться, говорить, общаться. Но что же они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента Украины, войну нельзя успокоить разговорами — необходимы конкретные действия.

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