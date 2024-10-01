Хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета. СБУ задержала агента ФСБ РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета. СБУ задержала агента ФСБ РФ

СБУ
Хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета. СБУ задержала агента ФСБ РФ
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Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Украинская контрразведка предотвратила покушение на чиновника Мелитопольского горсовета.
  • Задержанный агент ФСБ РФ был рецидивистом из временно оккупированного Мелитополя.
  • Планировавший убийство чиновника был завербован российскими спецслужбами и прошел подготовку в учебном центре ФСБ.
  • После нападения агент собирался скрыться на оккупированных территориях через страны ЕС, но был задержан украинскими правоохранителями.
  • Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по обвинениям в государственной измене и покушении на умышленное убийство.

Что известно о задержанном агенте РФ

По информации Офиса генерального прокурора и СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из временно оккупированного Мелитополя.

Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.

В июне 2024 года его завербовали российские спецслужбы и отправили на подготовку в учебный центр ФСБ на оккупированной территории. После учебы он получил задачу ликвидировать переехавшего в Запорожье чиновника Мелитопольского горсовета.

Преступник прибыл в Запорожье под видом переселенца, следил за жертвой, определил место жительства, работу и маршруты передвижения.

Чтобы избежать разоблачения, он постоянно менял жилье и общался с куратором через анонимный мессенджер, используя фальшивые имена. За выполненную задачу ему обещали дом в Мелитополе, покинутый местными жителями из-за оккупации.

Нападающий напал на жертву в подъезде дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, чиновник выжил.

Какое наказание грозит предателю

Как сообщили в СБУ, после нападения преступник планировал скрыться на оккупированных территориях через страны ЕС, но был задержан украинскими правоохранителями. Ему предъявлены обвинения по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное заказное убийство).

Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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