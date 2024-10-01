Хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета. СБУ задержала агента ФСБ РФ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.

Что известно о задержанном агенте РФ

По информации Офиса генерального прокурора и СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из временно оккупированного Мелитополя.

Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.

В июне 2024 года его завербовали российские спецслужбы и отправили на подготовку в учебный центр ФСБ на оккупированной территории. После учебы он получил задачу ликвидировать переехавшего в Запорожье чиновника Мелитопольского горсовета. Поделиться

Преступник прибыл в Запорожье под видом переселенца, следил за жертвой, определил место жительства, работу и маршруты передвижения.

Чтобы избежать разоблачения, он постоянно менял жилье и общался с куратором через анонимный мессенджер, используя фальшивые имена. За выполненную задачу ему обещали дом в Мелитополе, покинутый местными жителями из-за оккупации.

Нападающий напал на жертву в подъезде дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, чиновник выжил.

Какое наказание грозит предателю

Как сообщили в СБУ, после нападения преступник планировал скрыться на оккупированных территориях через страны ЕС, но был задержан украинскими правоохранителями. Ему предъявлены обвинения по двум статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное заказное убийство).