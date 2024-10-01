Хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета. СБУ задержала агента ФСБ РФ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.
Главные тезисы
- Украинская контрразведка предотвратила покушение на чиновника Мелитопольского горсовета.
- Задержанный агент ФСБ РФ был рецидивистом из временно оккупированного Мелитополя.
- Планировавший убийство чиновника был завербован российскими спецслужбами и прошел подготовку в учебном центре ФСБ.
- После нападения агент собирался скрыться на оккупированных территориях через страны ЕС, но был задержан украинскими правоохранителями.
- Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по обвинениям в государственной измене и покушении на умышленное убийство.
Что известно о задержанном агенте РФ
По информации Офиса генерального прокурора и СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из временно оккупированного Мелитополя.
Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.
Преступник прибыл в Запорожье под видом переселенца, следил за жертвой, определил место жительства, работу и маршруты передвижения.
Чтобы избежать разоблачения, он постоянно менял жилье и общался с куратором через анонимный мессенджер, используя фальшивые имена. За выполненную задачу ему обещали дом в Мелитополе, покинутый местными жителями из-за оккупации.
Нападающий напал на жертву в подъезде дома, нанеся несколько ударов молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, чиновник выжил.
Какое наказание грозит предателю
Как сообщили в СБУ, после нападения преступник планировал скрыться на оккупированных территориях через страны ЕС, но был задержан украинскими правоохранителями. Ему предъявлены обвинения по двум статьям:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное заказное убийство).
Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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