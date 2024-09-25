Помогал РФ наступать на Покровск. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала в Донецкой области агента военной разведки РФ. Он шпионил за Силами обороны на Покровском направлении, где продолжаются бои.
Главные тезисы
- Российский агент был задержан на Покровском направлении, где продолжаются бои.
- Он собирал информацию о расположении штабов и укреплений украинских военных, а также искал места базирования подразделений СБУ.
- Агент использовал разные способы связи с российской спецслужбой, включая анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети.
- Задержанный сейчас находится под стражей и грозит пожизненное заключение по обвинению в государственной измене.
- Агенту изъяли мобильные устройства, и теперь его деятельность разоблачена на начальных этапах.
Что известно о задержанном российском агенте
Задержанный оказался работником местного горного предприятия, которого в июле завербовала российская спецслужба дистанционно.
С тех пор он собирал информацию о расположении штабов и укреплений Сил обороны Украины, в частности, обращал внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ. Также он пытался найти места базирования подразделений СБУ, которые занимались контрдиверсионными операциями и выполняли другие боевые задания в регионе.
Сначала для связи с российской спецслужбой он использовал анонимный аккаунт в мессенджере, а затем перешел на запрещенные в Украине российские соцсети для общения со своим куратором.
Какое наказание грозит предателю
Агенту удалось разоблачить на начальных этапах его деятельности. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и SIM-карты.
Задержанному выдвинули подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Он взят под стражу, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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