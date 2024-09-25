Помогал РФ наступать на Покровск. СБУ задержала российского агента
Категория
Украина
Дата публикации

Помогал РФ наступать на Покровск. СБУ задержала российского агента

СБУ
Помогал РФ наступать на Покровск. СБУ задержала российского агента
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СБУ задержала в Донецкой области агента военной разведки РФ. Он шпионил за Силами обороны на Покровском направлении, где продолжаются бои.

Главные тезисы

  • Российский агент был задержан на Покровском направлении, где продолжаются бои.
  • Он собирал информацию о расположении штабов и укреплений украинских военных, а также искал места базирования подразделений СБУ.
  • Агент использовал разные способы связи с российской спецслужбой, включая анонимные мессенджеры и запрещенные соцсети.
  • Задержанный сейчас находится под стражей и грозит пожизненное заключение по обвинению в государственной измене.
  • Агенту изъяли мобильные устройства, и теперь его деятельность разоблачена на начальных этапах.

Что известно о задержанном российском агенте

Задержанный оказался работником местного горного предприятия, которого в июле завербовала российская спецслужба дистанционно.

С тех пор он собирал информацию о расположении штабов и укреплений Сил обороны Украины, в частности, обращал внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ. Также он пытался найти места базирования подразделений СБУ, которые занимались контрдиверсионными операциями и выполняли другие боевые задания в регионе.

Во время разведывательных поездок агент делал вид обычного жителя прифронтовой общины, который ежедневно ездит на работу в шахту. Однако в настоящее время он скрыто отмечал на Google-картах координаты украинских военных объектов, сообщает СБУ.

Сначала для связи с российской спецслужбой он использовал анонимный аккаунт в мессенджере, а затем перешел на запрещенные в Украине российские соцсети для общения со своим куратором.

Какое наказание грозит предателю

Агенту удалось разоблачить на начальных этапах его деятельности. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и SIM-карты.

Задержанному выдвинули подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Он взят под стражу, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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