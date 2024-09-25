Помогал РФ наступать на Покровск. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала в Донецкой области агента военной разведки РФ. Он шпионил за Силами обороны на Покровском направлении, где продолжаются бои.

Что известно о задержанном российском агенте

Задержанный оказался работником местного горного предприятия, которого в июле завербовала российская спецслужба дистанционно.

С тех пор он собирал информацию о расположении штабов и укреплений Сил обороны Украины, в частности, обращал внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ. Также он пытался найти места базирования подразделений СБУ, которые занимались контрдиверсионными операциями и выполняли другие боевые задания в регионе.

Во время разведывательных поездок агент делал вид обычного жителя прифронтовой общины, который ежедневно ездит на работу в шахту. Однако в настоящее время он скрыто отмечал на Google-картах координаты украинских военных объектов, сообщает СБУ. Поделиться

Сначала для связи с российской спецслужбой он использовал анонимный аккаунт в мессенджере, а затем перешел на запрещенные в Украине российские соцсети для общения со своим куратором.

Какое наказание грозит предателю

Агенту удалось разоблачить на начальных этапах его деятельности. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и SIM-карты.

Задержанному выдвинули подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Он взят под стражу, и теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.