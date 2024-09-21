СБУ дронами атаковала аэродром «Шайковка» и ракетный арсенал в Тверской области РФ ― источники

Украинские спецслужбы в ночь на 21 сентября совершили очередную операцию на территории РФ с применением дронов. На этот раз беспилотники атаковали аэродром "Шайковка" и склад с ракетами и боеприпасами. Об этом Online.UA сообщил информированный источник.

Украинские дроны атаковали аэродром «Шайковка» и склад

Ночью мощные взрывы прогремели вблизи населенного пункта Октябрьской Тверской области. СБУ дронами атаковала 23-й арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ.

На складе были ракеты для "Искандеров" и "Точек-У", а также артиллерийские боеприпасы.

После атаки беспилотников начался пожар, возникло пять очагов огня. На пораженном складе началась детонация боеприпасов.

СБУ поразили дронами аэродром «Шайковка» в Калужской области. Именно там дислоцируются самолеты ТУ-22М, которые периодически обстреливают Украину ракетами.

СБУ будет и дальше работать для снижения военного потенциала РФ. На этой неделе уже был атакован арсенал в Торопце Тверской области.

Сегодня пришел черед следующего по размерам состава ― одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон «падения обломков» ― в самом разгаре». Поделиться

Атака на арсенал в Торопце

Операция украинских спецслужб состоялась 18 сентября и будет иметь большие последствия для российской армии. 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области был самым крупным арсеналом в России.

На складе в Торопце будет ракеты для Искандера. Есть вероятность, что находились там северокорейские ракеты KN-23.

Его поражение может усугубить положение ВС РФ в Курской области, где Силы обороны Украины проводят военную операцию.