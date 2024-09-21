СБУ дронами атаковала аэродром «Шайковка» и ракетный арсенал в Тверской области РФ ― источники

Украинские спецслужбы в ночь на 21 сентября совершили очередную операцию на территории РФ с применением дронов. На этот раз беспилотники атаковали аэродром "Шайковка" и склад с ракетами и боеприпасами. Об этом Online.UA сообщил информированный источник.
Главные тезисы
- Дроны СБУ совершили атаку на аэродром «Шайковка» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.
- После атаки дронов начался пожар и детонация боеприпасов на складе. Это может серьезно подорвать военный потенциал России.
- Атака на аэродром и ракетный арсенал может осложнить положение Вооруженных сил РФ в регионе и повлиять на развитие военных операций.
Украинские дроны атаковали аэродром «Шайковка» и склад
Ночью мощные взрывы прогремели вблизи населенного пункта Октябрьской Тверской области. СБУ дронами атаковала 23-й арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ.
На складе были ракеты для "Искандеров" и "Точек-У", а также артиллерийские боеприпасы.
После атаки беспилотников начался пожар, возникло пять очагов огня. На пораженном складе началась детонация боеприпасов.
СБУ поразили дронами аэродром «Шайковка» в Калужской области. Именно там дислоцируются самолеты ТУ-22М, которые периодически обстреливают Украину ракетами.
СБУ будет и дальше работать для снижения военного потенциала РФ. На этой неделе уже был атакован арсенал в Торопце Тверской области.
Атака на арсенал в Торопце
Операция украинских спецслужб состоялась 18 сентября и будет иметь большие последствия для российской армии. 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области был самым крупным арсеналом в России.
На складе в Торопце будет ракеты для Искандера. Есть вероятность, что находились там северокорейские ракеты KN-23.
Его поражение может усугубить положение ВС РФ в Курской области, где Силы обороны Украины проводят военную операцию.
Британская разведка считает, что на пораженном составе было около 30 тыс т боеприпасов.
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