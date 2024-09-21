Удар по арсеналу РФ в Торопце. Разведка Британия оценила влияние атаки на ход войны

Британские разведчики пришли к выводу, что мощный удар украинских сил по российскому ракетному арсеналу в населенном пункте Торопец Тверской области скажется на операциях армии РФ, прежде всего в Курской области.
Главные тезисы
- Украинский удар по арсеналу в Торопце оказался действенным и нанес значительные потери России.
- Британские разведчики отмечают, что атака повлияет на операции армии РФ, в том числе на Курщине.
- Удар был направлен на уничтожение стратегического российчкого арсенала, где находилось более 30 тысяч тонн снарядов.
Украине удается срывать планы РФ относительно ведения войны
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что стратегический российский арсенал в Торопце, расположенный примерно в 500 км от Украины, был одним из крупнейших в РФ и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.
По убеждению британских разведчиков, одной из главных причин поражения состава стало ненадлежащее хранение боеприпасов, оставшихся уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.
Это привело к тому, что началась "цепная реакция каскадных детонаций в системе бункеров".
Оборонное британское ведомство подчеркнуло, что страна-агрессорка потеряла очень много боеприпасов.
Кроме того, сообщается, что российская ПВО не может защитить страну от украинских дальнобойных ударов, хотя продолжает утверждать, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки.
Что важно знать об атаке украинских сил на Торопец
В ночь 18 сентября украинские дроны нанесли удар по большому составу главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец, Тверской области.
Это была совместная операция ГУР, СБУ и ССО.
Мощная вторичная детонация повлекла за собой значительную панику среди местного населения, поскольку образовавшийся «гриб» напоминал следствие взрыва ядерного заряда.
Спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ.
Серией прямых попаданий уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-300 и баллистические ракеты к системе "Искандер".
В Тверской области после атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда составила 2,8 балла.
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