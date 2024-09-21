Удар по арсеналу РФ в Торопце. Разведка Британия оценила влияние атаки на ход войны

Британские разведчики пришли к выводу, что мощный удар украинских сил по российскому ракетному арсеналу в населенном пункте Торопец Тверской области скажется на операциях армии РФ, прежде всего в Курской области.

Украине удается срывать планы РФ относительно ведения войны

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что стратегический российский арсенал в Торопце, расположенный примерно в 500 км от Украины, был одним из крупнейших в РФ и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

По убеждению британских разведчиков, одной из главных причин поражения состава стало ненадлежащее хранение боеприпасов, оставшихся уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.

Это привело к тому, что началась "цепная реакция каскадных детонаций в системе бункеров".

Оборонное британское ведомство подчеркнуло, что страна-агрессорка потеряла очень много боеприпасов.

Кроме того, сообщается, что российская ПВО не может защитить страну от украинских дальнобойных ударов, хотя продолжает утверждать, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки.

Удар по арсеналу, скорее всего, окажет негативное влияние на российские наземные операции, особенно в Курской области, — заключает Минобороны Великобритании. Поделиться

Что важно знать об атаке украинских сил на Торопец

В ночь 18 сентября украинские дроны нанесли удар по большому составу главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец, Тверской области.