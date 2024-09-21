Там "Сатана" и не только. Какой секретный объект атаковали дроны в Тверской области РФ

Ночью 21 сентября начался масштабный пожар на арсенале ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области после атаки беспилотников. Также под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани – там бушует огонь и началась детонация. Согласно последним данным, различные российские регионы атаковали более 100 дронов.
Главные тезисы
- Дроны атаковали секретный объект в Тверской области, что повлекло за собой масштабный пожар на арсенале ГРАУ Минобороны РФ.
- Снимки со спутников показывают, что пожар охватил всю территорию арсенала.
- Там может находиться ракетный комплекс третьего поколения “Сатана”, а также ракеты из КНДР.
Секретный объект РФ в Тверской области — что там находится
Снимки со спутников указывают на то, что пожар охватил абсолютно всю территорию арсенала.
Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что в Тверской области в районе Торопца люди сами едут подальше от атакуемого ночью объекта.
Кроме того, указано, что неподалеку есть поле, где регулярно что-то взрывают, а недавно там получили травмы несколько военнослужащих.
В секретном арсенале РФ может находиться много ракет
По словам местных жителей, "Капай" — это не о снарядах.
Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если бы они взорвались, то на 30 километров вокруг все бы снесло.
“Говорят, что там на боевом дежурстве ракета «Сатана» стоит. Через часть раздолбанная железная дорога проходит, которая не отмечена на карте. Как будто по ней ракеты наши и северокорейские гоняли на склад и обратно”.
В социальных сетях действительно можно найти группы сослуживцев по части в поселке Октябрьский. Бывшие военнослужащие секретного объекта поздравляют друг друга с праздником ракетных войск и даже публикуют фото с вагонами с ракетами.
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