Там "Сатана" и не только. Какой секретный объект атаковали дроны в Тверской области РФ

Ночью 21 сентября начался масштабный пожар на арсенале ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области после атаки беспилотников. Также под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани – там бушует огонь и началась детонация. Согласно последним данным, различные российские регионы атаковали более 100 дронов.

Секретный объект РФ в Тверской области — что там находится

Снимки со спутников указывают на то, что пожар охватил абсолютно всю территорию арсенала.

Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что в Тверской области в районе Торопца люди сами едут подальше от атакуемого ночью объекта.

Все из-за того, что БПЛА поразили секретный объект неподалёку от Торопца в посёлке Октябрьский: ракеты, которые там могут храниться, при детонации сотрут в труху десятки километров в округе. По словам собеседников, речь о военной части ракетных войск в посёлке Октябрьский близ старинного посёлка Старая Торопа, которую местные называют «капай» или «копай». «Часть окружена забором, она секретная. Находится между Торопцом и Старой Торопой, куда эвакуировали жителей, когда в Торопце уничтожали склад. Поделиться

Кроме того, указано, что неподалеку есть поле, где регулярно что-то взрывают, а недавно там получили травмы несколько военнослужащих.

В секретном арсенале РФ может находиться много ракет

По словам местных жителей, "Капай" — это не о снарядах.

Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если бы они взорвались, то на 30 километров вокруг все бы снесло.

“Говорят, что там на боевом дежурстве ракета «Сатана» стоит. Через часть раздолбанная железная дорога проходит, которая не отмечена на карте. Как будто по ней ракеты наши и северокорейские гоняли на склад и обратно”.

В социальных сетях действительно можно найти группы сослуживцев по части в поселке Октябрьский. Бывшие военнослужащие секретного объекта поздравляют друг друга с праздником ракетных войск и даже публикуют фото с вагонами с ракетами.