Удар России по Кривому Рогу — есть погибшие

Ночью 21 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, еще трое ранены, среди которых дети.

Россия продолжает терроризировать Кривой Рог

О ситуации рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, российские захватчики атаковали ракетами жилые кварталы в центре города.

К сожалению, погибшие — мальчик 12 лет, пожилые женщины 77 и 79 лет. Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в скорой. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь. Поделиться

Александр Вилкул также отметил, что после ударов возникли два пожара в частных домах, оба ночью были локализованы.

Еще два частных жилых дома разрушены.

Кроме того, указано, что пострадали около 25 частных домов, школа, гаражи, легковые автомобили.

Сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара.

Развернутый городской штаб помощи по адресу Николаевское шоссе 18, СШ 123 — там можно получить стройматериалы (ОСБ, пленку и другие), написать заявление на материальную помощь от города. В районе созданы бригады, они будут проводить поквартирный обход домов, чтобы уточнить размеры убытков в каждом конкретном случае. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Александр Вилкул председатель Совета обороны Кривого Рога

Что известно о жертвах российского удара в Кривом Роге

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.

Кроме того, указано, что ракетный удар также оборвал жизнь и двух женщин — 75 и 79 лет.

Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Загорелись 2 частных дома — пожары спасатели потушили, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам Лисака, более двух десятков домов повреждены, еще 2 — разрушены. Под удар врага попали школа, гараж и авто.