Удар России по Кривому Рогу — есть погибшие

Ночью 21 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека, еще трое ранены, среди которых дети.
Главные тезисы
- Спасательные бригады занимаются ликвидацией последствий российского удара и оказанием помощи пострадавшим.
- Более 25 домов повреждены, два уничтожены, также пострадали: школа, гаражи и автомобили.
- Всем пострадавшим в результате ракетного удара оказывается помощь и поддержка спасательных служб и городского штаба.
Россия продолжает терроризировать Кривой Рог
О ситуации рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, российские захватчики атаковали ракетами жилые кварталы в центре города.
Александр Вилкул также отметил, что после ударов возникли два пожара в частных домах, оба ночью были локализованы.
Еще два частных жилых дома разрушены.
Кроме того, указано, что пострадали около 25 частных домов, школа, гаражи, легковые автомобили.
Сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара.
Что известно о жертвах российского удара в Кривом Роге
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.
Кроме того, указано, что ракетный удар также оборвал жизнь и двух женщин — 75 и 79 лет.
По словам Лисака, более двух десятков домов повреждены, еще 2 — разрушены. Под удар врага попали школа, гараж и авто.
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