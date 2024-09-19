Удар по ракетному арсеналу в Торопце. Появились свежие спутниковые снимки последствий

На снимках со спутника Planet Labs можно увидеть последствия пожара, который еще продолжался в ракетном арсенале в Торопце 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени, а также воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки показывают разрушения в ракетном арсенале в Торопце после успешной атаки украинских беспилотников.
- Аналитики определили потенциальные цели для будущих ударов в российских арсеналах, включая 23-й, 13-й, 51-й, 73-й, 67-й и 68-й арсеналы ГРАУ МО РФ.
- Уничтожение ракетного арсенала в Торопце создает новые перспективы для дальнейших ударов и демонстрирует эффективность украинской беспилотной атаки.
Появились свежие спутниковые снимки последствий удара по арсеналу в Торопце
Это результат атаки украинских беспилотников на состав Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Он расположен на территории воинской части №11777 в городе Торопец Тверской области.
И на публичных спутниковых фото Sentinel от ESA на месте многих хранилищ, где находились несколько десятков тонн боеприпасов, теперь просто воронки, другие — завалились или имеют повреждения. И несмотря на то, что сам спутниковый снимок не отличается качеством, это ситуация, когда воронки видны из космоса.
И именно в рядах новых укрытий, которые по декларациям врага отвечали всем строжайшим требованиям, видны огромные воронки.
Не менее значительны разрушения и на старой части склада, где укрытия были более простыми и старыми. И стоит добавить, что легкая дымка над российским арсеналом — это не тучи, а дым, потому что там продолжается, хоть и не такой масштабный, но пожар.
По каким российским арсеналам может ударить Украина
Аналитики Defense Express составили список жирных целей для Сил обороны Украины в России.
23-й арсенал ГРАУ находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. Этот состав примерно вдвое меньше.
Далее севернее в Новгородской области под поселком Котово находится 13-й арсенал ГРАУ. От границы с Украиной он около 680 км, то есть на 200 км дальше Торопца. Этот состав имеет общую площадь около 3 кв.
Хотя и более близкой, но довольно сложной целью, из-за плотности ПВО, может быть 51-й арсенал ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач Владимирской области. Это довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв. До границы с Украиной около 530 км.
Еще один арсенал ГРАУ во Владимирской области — 73-й — рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, который можно считать самым большим, поскольку занимает площадь около 7 кв км. Также в промежутке между 2018 и 2021 годом прошел глобальный ремонт и модернизацию, как и 107-й арсенал. Это может указывать на то, что в нем хранятся не только много боеприпасов, но и высококачественные изделия. Он находится в 650 км от границы с Украиной.
Одним из ближайших возможно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области — 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту. При этом по состоянию на 2021 год на подробных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв км сохранялась под открытым небом.
Наиболее отдаленным, около 700 км от линии фронта, находится 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв.
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