Удар по ракетному арсеналу в Торопце. Появились свежие спутниковые снимки последствий

На снимках со спутника Planet Labs можно увидеть последствия пожара, который еще продолжался в ракетном арсенале в Торопце 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени, а также воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.

Появились свежие спутниковые снимки последствий удара по арсеналу в Торопце

Это результат атаки украинских беспилотников на состав Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Он расположен на территории воинской части №11777 в городе Торопец Тверской области.

Спутниковые снимки от 19 сентября 107-го арсенала ГРАУ МО РФ свидетельствуют, что украинская дальнобойная атака 18 сентября по этому объекту была более чем удачной. Поделиться

И на публичных спутниковых фото Sentinel от ESA на месте многих хранилищ, где находились несколько десятков тонн боеприпасов, теперь просто воронки, другие — завалились или имеют повреждения. И несмотря на то, что сам спутниковый снимок не отличается качеством, это ситуация, когда воронки видны из космоса.

И именно в рядах новых укрытий, которые по декларациям врага отвечали всем строжайшим требованиям, видны огромные воронки.

Не менее значительны разрушения и на старой части склада, где укрытия были более простыми и старыми. И стоит добавить, что легкая дымка над российским арсеналом — это не тучи, а дым, потому что там продолжается, хоть и не такой масштабный, но пожар.

Напомним, что по оценкам на 107-м арсенале хранилось около 30 тысяч тонн боеприпасов, включая баллистические ракеты. Также следует добавить, что в пределах исключительно условной дальности до 750 км находятся еще минимум шесть главных арсеналов ГРАУ МО РФ. Поделиться

По каким российским арсеналам может ударить Украина

Аналитики Defense Express составили список жирных целей для Сил обороны Украины в России.