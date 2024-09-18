Уничтожение ракетного арсенала в Торопце. Местным запретили публиковать последствия атаки — фото

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ, что привело к мощным взрывам и детонации боеприпасов. Однако россиянам запретили публиковать видео и фото с поличным.

В РФ хотят скрыть последствия атаки по ракетному арсеналу в Торопце

Как сообщают росСМИ, МЧС рассылает жителям Тверской области сообщения с просьбой не публиковать видео с последствиями атаки БПЛА по ракетному арсеналу.

Причиной этого является “угроза безопасности страны”.

Жителям Тверской области не распространять фото-видео с места пожара в результате атаки дронов! Это наносит ущерб безопасности страны, говорится в сообщении. Поделиться

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ.

По данным источников в украинской разведке, это общая операция ГУР, СБУ и ССО.

Мощная вторичная детонация повлекла за собой значительную панику среди местного населения, поскольку образовавшийся «гриб» напоминал следствие взрыва ядерного заряда.

Также спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ.

Известно, что серией прямых попаданий уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-300 и баллистические ракеты к системе "Искандер".

Также в Тверской области после атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда мощного составила 2,8 балла.

Власти тверской области начали срочную эвакуацию населения из Торопца.

В частности, жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Жителей города и района эвакуируют, однако жители села Цикарево, которое, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, сообщили жители района. Поделиться