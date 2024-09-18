Уничтожение ракетного арсенала в Торопце. Местным запретили публиковать последствия атаки — фото

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ, что привело к мощным взрывам и детонации боеприпасов. Однако россиянам запретили публиковать видео и фото с поличным.
Главные тезисы
- Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области, что привело к мощным взрывам и панике среди местного населения.
- Местным жителям запретили публиковать видео и фото с места атаки из-за угрозы безопасности страны.
- В результате атаки уничтожены запасы ракет KN23, системы ПВО С-300 и баллистические ракеты, что вызвало землетрясения в районе.
- Власти начали срочную эвакуацию населения из Торопца в соседний город в связи с угрозой. Жители села Цикарево остались отрезаны от эвакуации.
- В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников, расстояние до цели от границы Украины составляло около 500 км.
В РФ хотят скрыть последствия атаки по ракетному арсеналу в Торопце
Как сообщают росСМИ, МЧС рассылает жителям Тверской области сообщения с просьбой не публиковать видео с последствиями атаки БПЛА по ракетному арсеналу.
Причиной этого является “угроза безопасности страны”.
Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ
18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ.
По данным источников в украинской разведке, это общая операция ГУР, СБУ и ССО.
Мощная вторичная детонация повлекла за собой значительную панику среди местного населения, поскольку образовавшийся «гриб» напоминал следствие взрыва ядерного заряда.
Также спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ.
Известно, что серией прямых попаданий уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-300 и баллистические ракеты к системе "Искандер".
Также в Тверской области после атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда мощного составила 2,8 балла.
Власти тверской области начали срочную эвакуацию населения из Торопца.
В частности, жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.
В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-