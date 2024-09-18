Знищення ракетного арсеналу у Торопці. Місцевим заборонили публікувати наслідки атаки — фото

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ, що призвело до потужних вибухів та детонації боєприпасів. Проте росіянам заборонили публікувати відео та фото з доказами “бавовни”.

У РФ хочуть приховати наслідки атаки по ракетному арсеналу у Торопці

Як повідомляють росЗМІ, МНС розсилає жителям Тверської області повідомлення з проханням не публікувати відео з наслідками атаки БПЛА по ракетному арсеналу.

Причиною цього є “загроза безпеці країни”.

Мешканцям Тверської області не розповсюджувати фото-відео з місця пожежі внаслідок атаки дронів! Це завдає шкоди безпеці країни, — йдеться в повідомленні. Поширити

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ.

За даними джерел в українській розвідці, це спільна операція ГУР, СБУ та ССО.

Потужна вторинна детонація спричинила значну паніку серед місцевого населення, оскільки «гриб» що утворився нагадував наслідок вибуху ядерного заряду.

Також супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.

Відомо, що серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО «Град», систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи «Іскандер».

Також у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бали.

Влада тверської області розпочала термінову евакуацію населення з Торопця.

Зокрема жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району. Поширити