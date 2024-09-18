Знищення ракетного арсеналу у Торопці. Місцевим заборонили публікувати наслідки атаки — фото

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ, що призвело до потужних вибухів та детонації боєприпасів. Проте росіянам заборонили публікувати відео та фото з доказами “бавовни”.
Головні тези:
- Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ, спричинивши потужні вибухи та паніку серед місцевого населення.
- Місцевим Тверської області заборонили публікувати фото та відео наслідків атаки з метою збереження національної безпеки.
- Внаслідок атаки знищено значні запаси ракет та систем ППО, що спричинило землетруси в районі ракетного арсеналу у Торопці.
- Атаку здійснено більше сотні ударних безпілотників, а відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 км.
У РФ хочуть приховати наслідки атаки по ракетному арсеналу у Торопці
Як повідомляють росЗМІ, МНС розсилає жителям Тверської області повідомлення з проханням не публікувати відео з наслідками атаки БПЛА по ракетному арсеналу.
Причиною цього є “загроза безпеці країни”.
Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ
18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ.
За даними джерел в українській розвідці, це спільна операція ГУР, СБУ та ССО.
Потужна вторинна детонація спричинила значну паніку серед місцевого населення, оскільки «гриб» що утворився нагадував наслідок вибуху ядерного заряду.
Також супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.
Відомо, що серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО «Град», систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи «Іскандер».
Також у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бали.
Влада тверської області розпочала термінову евакуацію населення з Торопця.
Зокрема жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.
Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.
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