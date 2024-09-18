Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ. Шлейф диму після удару по ракетному арсеналу помітили з космосу.

Пожежу на ракетному арсеналі у Тверській області видно з космосу

Величезний стовп диму з російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначає аналітик OSINTtechnical. Поширити

The massive smoke plume from Russia's exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.



The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ

Як зазначається, на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.

СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України, — повідомило джерело. Поширити

Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.

Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".

За інформацією джерела, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва.

Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.

Внаслідок удару на території арсеналу відбулися численні вибухи з подальшою детонацією боєкомплекту.

В населеному пункті Торопець розпочалася часткова евакуація населення. Детальні результати ураження військового обʼєкту наразі зʼясовуються.

Також у Тверській області РФ, після потужної атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. зокрема магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.