Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу
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Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу

Атака дронів по ракетному арсеналу у Тверській області РФ — дим після удару помітно з космосу
Джерело:  online.ua

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ. Шлейф диму після удару по ракетному арсеналу помітили з космосу.

Головні тези:

  • У вересні українські дрони успішно атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ, що призвело до потужних вибухів та детонації боєприпасів.
  • В результаті удару було уражено запаси північнокорейських балістичних ракет, ракети до РСЗО “Град” та іншу артилерійську техніку.
  • Атака демонструє готовність України до відстоювання своєї території та захисту від потенційних загроз.
  • СБУ та Сили оборони продовжують методично знищувати ворожі військові об'єкти, щоб підлеглий агресії супротивник не міг використовувати їх проти України.
  • Атака на ракетний арсенал у Тверській області викликала часткову евакуацію населення та спричинила землетруси з магнітудою до 2,8 бала.

Пожежу на ракетному арсеналі у Тверській області видно з космосу

Величезний стовп диму з російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначає аналітик OSINTtechnical.

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ

Як зазначається, на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.

СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України, — повідомило джерело.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.

Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".

За інформацією джерела, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва.

Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.

Внаслідок удару на території арсеналу відбулися численні вибухи з подальшою детонацією боєкомплекту.

В населеному пункті Торопець розпочалася часткова евакуація населення. Детальні результати ураження військового обʼєкту наразі зʼясовуються.

Також у Тверській області РФ, після потужної атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. зокрема магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.

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