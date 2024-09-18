Сили оборони України знищили склад з ракетами та боєприпасами у Тверській області РФ — джерела

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопець Тверської області.
Головні тези:
- Сили оборони України застосували дрони для атаки на склад ракет та боєприпасів у Тверській області РФ.
- В результаті атаки було уражено арсенал з ракетами “Іскандер”, “Точка-У” та іншими системами ворога.
- Атака призвела до потужної детонації та паніки серед місцевих жителів, часткова евакуація була розпочата.
- Сили оборони продовжують знищувати ракетні арсенали ворога для захисту українських міст.
- Україна планує продовжувати атаки на військові об'єкти Росії, які підтримують війну проти України.
Близько 100 українських дронів атакували склад у Тверській області
Як зазначається, на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.
Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".
За інформацією джерела, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва.
Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.
Внаслідок удару на території арсеналу відбулися численні вибухи з подальшою детонацією боєкомплекту.
В населеному пункті Торопець розпочалася часткова евакуація населення. Детальні результати ураження військового обʼєкту наразі зʼясовуються.
“Бавовна” у Тверській області РФ
Уночі 18 вересня відбулася потужна атака дронів на військову частину у Тверській області РФ.
В результаті нападу на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.
Варто зазначити, що місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.
Згодом стало відомо, що губернатор області Ігор Руденя наказав невідкладно розпочати часткову евакуацію населення
Насамперед йдеться про території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа.
Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.
Також у Тверській області РФ, після потужної атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. зокрема магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.
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