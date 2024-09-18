Сили оборони України знищили склад з ракетами та боєприпасами у Тверській області РФ — джерела

Близько 100 українських дронів атакували склад у Тверській області

Як зазначається, на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.

СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України, — повідомило джерело. Поширити

Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.

Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".

За інформацією джерела, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва.

Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.

Внаслідок удару на території арсеналу відбулися численні вибухи з подальшою детонацією боєкомплекту.

В населеному пункті Торопець розпочалася часткова евакуація населення. Детальні результати ураження військового обʼєкту наразі зʼясовуються.

Під нашим прицілом кожен крок окупанта, кожен ворожий арсенал, в тому числі й найновіші, які вони називаються "суперзахищеними" або "арсеналами світового рівня". Російські військові цілі будуть і далі системно знищуватися, аби вберегти українську інфраструктуру й цивільне населення. Поширити

“Бавовна” у Тверській області РФ

Уночі 18 вересня відбулася потужна атака дронів на військову частину у Тверській області РФ.

В результаті нападу на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.

Варто зазначити, що місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.

Згодом стало відомо, що губернатор області Ігор Руденя наказав невідкладно розпочати часткову евакуацію населення

Насамперед йдеться про території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа.

Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району. Поширити