У Тверській області РФ стався землетрус після атаки дронів на склад

18 вересня у Тверській області РФ, після потужної атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Зокрема магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.
Головні тези:
- У Тверській області РФ сталися землетруси після масштабної атаки на склад з боєприпасами.
- Магнітуда найсильнішого землетрусу склала 2,8 бала, а загалом відбулося 16 поштовхів.
- В результаті атаки дронів на склад у Тверській області виникла пожежа та евакуація населення.
- У складі знаходилися ракети до Град С-300, Іскандер, С-400, північнокорейські KN23, які зазнали пошкоджень або детонації.
- NASA зафіксувала теплові показники на території складу в Тверській області, підтверджуючи потужну пожежу після атаки.
У Росії стався землетрус після масштабної “бавовни”
Як зазначається, перший землетрус зафіксували о 03:56 за київським часом. Його магнітуда склала 2,8. Після цього, протягом декількох годин, відбулись ще 16 землетрусів з магнітудою від 0,5 до 2.8.
“Бавовна” у Тверській області РФ — перші подробиці
Уночі 18 вересня відбулася потужна атака дронів на військову частину у Тверській області РФ.
В результаті нападу на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.
Варто зазначити, що місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.
Згодом стало відомо, що губернатор області Ігор Руденя наказав невідкладно розпочати часткову евакуацію населення.
NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ) у Тверській області.
Супутникові знімки підтверджують інформацію з соціальних мереж, що після атаки на складі виникла потужна пожежа.
Як згодом зазначили в ЦПД, у Торопці зберігалися ракети до "Град", С-300, "Іскандер" та північнокорейські KN23.
Також, за його даними, там зберігались вироблені балістичні ракети до "Іскандер". Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.
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