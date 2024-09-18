В Тверской области РФ произошло землетрясение после атаки дронов на склад

18 сентября в Тверской области РФ после мощной атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. в частности, магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов на склад с боеприпасами в Тверской области РФ произошли землетрясения, магнитуда самого сильного достигла 2,8 балла.
- Местные власти отрицают факт атаки, утверждая, что пожар начался из-за падения обломков сбитого беспилотника.
- В результате мощного пожара на складе с боеприпасами в Тверской области начата частичная эвакуация населения.
- На складе в городе Торопец хранились ракеты типов 'Град', С-300, С-400, 'Искандер' и северокорейские KN23, подтвердили спутниковые снимки.
- После атаки на склад и детонации боеприпасов в Тверской области фиксируются тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ.
В России произошло землетрясение после масштабной "бавовны"
Как отмечается, первое землетрясение было зафиксировано в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. После этого в течение нескольких часов произошло еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2.8.
Как рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко, в населенном пункте Торопец построили базу хранения вооружения под названием "Арсенал мирового уровня".
Кроме того, новый арсенал должен хранить запасы ракет и боеприпасов, защищая их от внешнего воздействия.
В каждую ячейку арсенала загружается до 240 тонн. Стоимость хранилища составляла 3 млрд. 600 млн. рублей на момент строительства. По рыночному курсу тогда сумма была равна 60 млн дол.
"Бавовна" в Тверской области РФ — первые подробности
Ночью 18 сентября произошла мощная атака дронов на воинскую часть в Тверской области РФ.
В результате нападения на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.
Стоит отметить, что местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Впоследствии стало известно, что губернатор области Игорь Руденя приказал безотлагательно приступить к частичной эвакуации населения.
NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в Тверской области.
Спутниковые снимки подтверждают информацию из социальных сетей, после атаки на складе возник мощный пожар.
Как впоследствии отметили в ЦПИ, в Торопце хранились ракеты в "Град", С-300, "Искандер" и северокорейские KN23.
Также, по его данным, там хранились произведенные баллистические ракеты к "Искандеру". Кроме того, россияне начинали создавать запас северокорейских KN23.
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