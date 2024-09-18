В Тверской области РФ масштабно пылает склад боеприпасов после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
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В Тверской области РФ масштабно пылает склад боеприпасов после атаки дронов — видео

В Тверской области РФ масштабно пылает склад боеприпасов после атаки дронов — видео
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Источник:  online.ua

18 сентября дроны атаковали воинскую часть в Тверской области РФ. После удара на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.

Главные тезисы

  • После атаки дронов на воинскую часть в Тверской области рядом начали пылать склады с боеприпасами, что привело к частичной эвакуации населения.
  • Местные власти утверждают, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника, но жители сообщают об атаке дронов на склад.
  • Воинские части в Торопце уже неоднократно подвергались атакам дронов.
  • Комплексное хранилище боеприпасов в Торопце способно вместить до 240 тонн боеприпасов.

Что известно о "бавовне" в Тверской области РФ

Местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Натоместь Местные жители сообщают, что дроны атаковали склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышен детонация.

Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.

В частности, губернатор хвалил решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Жителей города и района эвакуируют, однако жители села Цикарево, которое, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, сообщили жители района.

Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Напомним, в Торопце находится в/ч 54169 ТТ. Также в Торопце находится еще одна военная часть — бывшая в/ч 55443, ныне — 11777 (107 арсенал ГРАУ).

В/ч 54169 уже как минимум дважды раньше атаковали дроны. В частности, в/ч 54169 была атакована двумя беспилотниками 29 июня. Эту же воинскую часть беспилотник уже атаковал 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории воинской части, в результате чего возник пожар

Также в городе Торопец Тверской области России в 2018 году был построен Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

В Минобороны РФ уже отчитались о якобы сбитых дронах

Минобороны РФ утверждает, что за ночь якобы удалось сбить 54 украинских дрона.

Из них 27 — над Курской, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской и 1 — над Орловской областью. Зато о Тверской области, где с ночи после атаки пылают склады с боеприпасами, власти ничего не комментируют.

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