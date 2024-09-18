В Тверской области РФ масштабно пылает склад боеприпасов после атаки дронов — видео

18 сентября дроны атаковали воинскую часть в Тверской области РФ. После удара на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.
Главные тезисы
- После атаки дронов на воинскую часть в Тверской области рядом начали пылать склады с боеприпасами, что привело к частичной эвакуации населения.
- Местные власти утверждают, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника, но жители сообщают об атаке дронов на склад.
- Воинские части в Торопце уже неоднократно подвергались атакам дронов.
- Комплексное хранилище боеприпасов в Торопце способно вместить до 240 тонн боеприпасов.
Что известно о "бавовне" в Тверской области РФ
Местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Натоместь Местные жители сообщают, что дроны атаковали склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышен детонация.
Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.
В частности, губернатор хвалил решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.
Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.
Напомним, в Торопце находится в/ч 54169 ТТ. Также в Торопце находится еще одна военная часть — бывшая в/ч 55443, ныне — 11777 (107 арсенал ГРАУ).
В/ч 54169 уже как минимум дважды раньше атаковали дроны. В частности, в/ч 54169 была атакована двумя беспилотниками 29 июня. Эту же воинскую часть беспилотник уже атаковал 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории воинской части, в результате чего возник пожар
Также в городе Торопец Тверской области России в 2018 году был построен Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.
В Минобороны РФ уже отчитались о якобы сбитых дронах
Минобороны РФ утверждает, что за ночь якобы удалось сбить 54 украинских дрона.
Из них 27 — над Курской, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской и 1 — над Орловской областью. Зато о Тверской области, где с ночи после атаки пылают склады с боеприпасами, власти ничего не комментируют.
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