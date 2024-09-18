В Тверской области РФ масштабно пылает склад боеприпасов после атаки дронов — видео

18 сентября дроны атаковали воинскую часть в Тверской области РФ. После удара на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.

Что известно о "бавовне" в Тверской области РФ

Местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Натоместь Местные жители сообщают, что дроны атаковали склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышен детонация.

Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.

В частности, губернатор хвалил решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Жителей города и района эвакуируют, однако жители села Цикарево, которое, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, сообщили жители района. Поделиться

Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Напомним, в Торопце находится в/ч 54169 ТТ. Также в Торопце находится еще одна военная часть — бывшая в/ч 55443, ныне — 11777 (107 арсенал ГРАУ).

В/ч 54169 уже как минимум дважды раньше атаковали дроны. В частности, в/ч 54169 была атакована двумя беспилотниками 29 июня. Эту же воинскую часть беспилотник уже атаковал 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории воинской части, в результате чего возник пожар

Также в городе Торопец Тверской области России в 2018 году был построен Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

В Минобороны РФ уже отчитались о якобы сбитых дронах

Минобороны РФ утверждает, что за ночь якобы удалось сбить 54 украинских дрона.